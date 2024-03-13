МЧС обратилось к курганцам из-за непогоды

14 марта 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

15 марта в Кургане ожидается сильный ветер и гололед Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области прогнозируется сильный ветер и гололедица 15 марта. В региональном управлении МЧС просят водителей и пешеходов быть осторожными. «15 марта синоптики прогнозируют в Курганской области порывы ветра до 16 м/с, гололедицу. Будь внимателен и осторожен: на улице передвигайся небольшими шагами, избегай наклонных поверхностей. Едешь на авто? Во время движения соблюдай скоростной режим и дистанцию. Не подходи близко к стенам зданий с нависающими сосульками и снегом», — указано в сообщении ведомства в telegram-канале. Также сотрудники МЧС напоминают, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в ветренную погоду. На сайте Gismeteo сообщается, что в Кургане на выходных ожидается потепление до 8 градусов и сильный ветер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области прогнозируется сильный ветер и гололедица 15 марта. В региональном управлении МЧС просят водителей и пешеходов быть осторожными. «15 марта синоптики прогнозируют в Курганской области порывы ветра до 16 м/с, гололедицу. Будь внимателен и осторожен: на улице передвигайся небольшими шагами, избегай наклонных поверхностей. Едешь на авто? Во время движения соблюдай скоростной режим и дистанцию. Не подходи близко к стенам зданий с нависающими сосульками и снегом», — указано в сообщении ведомства в telegram-канале. Также сотрудники МЧС напоминают, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в ветренную погоду. На сайте Gismeteo сообщается, что в Кургане на выходных ожидается потепление до 8 градусов и сильный ветер.