МЧС обратилось к курганцам из-за непогоды

В Курганской области прогнозируется сильный ветер и гололедица 15 марта. В региональном управлении МЧС просят водителей и пешеходов быть осторожными.
«15 марта синоптики прогнозируют в Курганской области порывы ветра до 16 м/с, гололедицу. Будь внимателен и осторожен: на улице передвигайся небольшими шагами, избегай наклонных поверхностей. Едешь на авто? Во время движения соблюдай скоростной режим и дистанцию. Не подходи близко к стенам зданий с нависающими сосульками и снегом», — указано в сообщении ведомства в telegram-канале.
Также сотрудники МЧС напоминают, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в ветренную погоду. На сайте Gismeteo сообщается, что в Кургане на выходных ожидается потепление до 8 градусов и сильный ветер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.