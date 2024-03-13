13 марта 2024

МЧС обратилось к курганцам из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Метель. Курган, снег, непогода, метель, плохая погода, плохая видимость, холод, климат
15 марта в Кургане ожидается сильный ветер и гололед Фото:

В Курганской области прогнозируется сильный ветер и гололедица 15 марта. В региональном управлении МЧС просят водителей и пешеходов быть осторожными.

«15 марта синоптики прогнозируют в Курганской области порывы ветра до 16 м/с, гололедицу. Будь внимателен и осторожен: на улице передвигайся небольшими шагами, избегай наклонных поверхностей. Едешь на авто? Во время движения соблюдай скоростной режим и дистанцию. Не подходи близко к стенам зданий с нависающими сосульками и снегом», — указано в сообщении ведомства в telegram-канале.

Также сотрудники МЧС напоминают, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в ветренную погоду. На сайте Gismeteo сообщается, что в Кургане на выходных ожидается потепление до 8 градусов и сильный ветер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области прогнозируется сильный ветер и гололедица 15 марта. В региональном управлении МЧС просят водителей и пешеходов быть осторожными. «15 марта синоптики прогнозируют в Курганской области порывы ветра до 16 м/с, гололедицу. Будь внимателен и осторожен: на улице передвигайся небольшими шагами, избегай наклонных поверхностей. Едешь на авто? Во время движения соблюдай скоростной режим и дистанцию. Не подходи близко к стенам зданий с нависающими сосульками и снегом», — указано в сообщении ведомства в telegram-канале. Также сотрудники МЧС напоминают, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в ветренную погоду. На сайте Gismeteo сообщается, что в Кургане на выходных ожидается потепление до 8 градусов и сильный ветер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...