NBC: Трамп может помочь Украине нанести удары по нефтегазовым объектам в России

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность предоставления Украине разведданных для нанесения ударов по нефтегазовым объектам на территории России. Об этом сообщают издания со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Согласно информации издания, это будет первое расширение разведывательной помощи Украине с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года. Решение может позволить Киеву более точно наносить удары по критической энергетической инфраструктуре России, сообщает The Wall Street Journal. Как позднее сообщает CNN, заявления Трампа о возможном расширении разведывательной помощи Украине поступают на фоне обострения дискуссий о дальнейшей поддержке Киева западными странами.
Президент России Владимир Путин, комментируя усиление западной поддержки Украины, призвал страны НАТО «остыть» и «спать спокойно». Он подчеркнул, что российские войска сохраняют стратегическую инициативу на фронте.
На пленарной сессии Валдайского клуба Путин также ответил на высказывание Трампа о «бумажном тигре», отметив уверенное продвижение российских войск на всех ключевых направлениях. Западные страны, по словам президента РФ, продолжают снабжать Украину оружием и разведданными.
Ранее сообщалось, Соединенные Штаты предоставят Украине разведывательную информацию, необходимую для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре, расположенной на значительном удалении внутри России. Президент США Дональд Трамп утвердил документ, разрешающий американским разведслужбам и Министерству обороны передавать Киеву данные, позволяющие высокоточно нацеливать дальнобойные вооружения. Об этом информирует зарубежное издание со ссылкой на источники среди представителей американских властей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.