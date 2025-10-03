Российские студенты ИТ-сферы пройдут обучение в «Сенеже»

В мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» 8 октября состоится второй съезд движения «Цифровые волонтеры». В мероприятии примут участие студенты и активисты из Пермского края и более 20 регионов страны, а также представители органов власти, некоммерческих организаций и ИТ-сообщества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе федерального партийного проекта «Цифровая Россия».
«Второй съезд „Цифровых волонтеров“ — это уникальная площадка для консолидации студенческого сообщества в ИТ?сфере. Мы создаем пространство, где студенты технических, инженерных и ИТ-специальностей могут не только учиться у лидеров отрасли, но и обмениваться опытом. Партпроект „Цифровая Россия“ проводит системную работу для объединения студентов из разных регионов, обучающихся в сфере ИТ, для совместного развития и обучения», — рассказал федеральный координатор партпроекта «Цифровая Россия», депутат Госдумы Антон Немкин.
Главным событием съезда станет пленарное заседание «Диалог на равных: кадровый потенциал молодежи в ИТ-сфере», посвященное необходимым навыкам и вызовам для молодых специалистов в области информационных технологий. Помимо обсуждений и обмена опытом, для волонтеров пройдет мастер-класс «ИИ: друг или враг? Как жить и работать в эпоху нейросетей» от компании «Яндекс». В числе спикеров — Антон Немкин, а также эксперты ведущих российских ИТ-компаний и образовательных структур, среди которых Юлия Горячкина (АНО «Цифровая экономика»), Кирилл Лавренюк («Яндекс»), Кирилл Богатырев (VK), Анна Кудрявцева (Positive Technologies).
Съезд пройдет в рамках IV Международной школы интернет-БЕЗопасности молодежи, посвященной теме «Человек и технологии». В работе школы примут участие представители госструктур, ведущие ИТ-компании и молодые специалисты из России и зарубежных стран. Участники смогут повысить цифровую грамотность, обменяться опытом и получить поддержку для реализации проектов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.