«Водители не горят желанием ездить на Lada»: владелец пермского таксопарка о новом списке машин

Минпромторг России опубликовал список автомобилей, которые будут соответствовать закону о локализации такси. В него вошли бренды «Лада», «Москвич», УАЗ, Sollers, Evolute и Voyah. Но автомобили этих брендов мало пользуются спросом среди водителей такси в Перми, а на некоторых машинах они и вовсе отказываются ездить. Мнением о новом законе и списке предлагаемых брендов с URA.RU поделился владелец пермского таксопарка «Эпоха» Дмитрий Еньчев.
«Мы не против поддержки отечественных автомобилей, но необходимо, чтобы предлагаемые бренды соответствовали потребностям водителей и пассажиров. Пока не знаю, как реагировать на закон и список. Четкой ясности ни у кого пока нет. Список не утвержден, конечное решение властями еще не принято. Хотелось бы, чтобы список пересмотрели», — рассказал Дмитрий Еньчев корреспонденту агентства.
Владелец таксопарка отметил, что на данный момент отечественные автомобили не закрывают все потребности в сфере такси. Но не исключает такой возможности в будущем. Так, предприниматель отметил, что автомобили «Лада» часто ломаются. Особенно это касается вариатора. «На „Ладу“ ставят коробку автомат от бренда Chery. Ее ресурс — 30 тысяч километров. Это всего три месяца работы в такси. Дилеры отказываются ее ремонтировать, говорят, что это не гарантийный случай. Остается только покупать новую за 200 тысяч рублей. Мы и без нового закона в 2023 году купили 100 автомобилей „Лада“, но водители не горят желанием на них ездить», — отметил Дмитрий Еньчев.
Собеседник агентства сообщил, что автомобили «Москвич» производят в Китае, а не в России. В таксопарке они были представлены в количестве 20 штук, но сломались. Единственный надежный автомобиль в сфере такси, по словам предпринимателя, — Haval Jolion. Это китайский бренд, автомобили которого собирают в России. «Haval Jolion используют все автопарки. Это самая массовая машина. Почему ее нет в списке, непонятно», — рассказал Дмитрий Еньчев.
Владелец таксопарка добавил, что водители такси чаще всего выбирают Volkswagen Polo или Skoda Rapid с пробегом. Закон о локализации не запрещает использовать иномарки, которые ранее получили разрешение на работу в такси. При необходимости их планируют ремонтировать и снова выпускать на линию.
Ранее URA.RU рассказало, что с 1 марта 2026 года начнет действовать закон о локализации такси. Минпромторг опубликовал список автомобилей, которые можно будет использовать в сфере такси. В него вошли более 20 моделей от шести российских брендов. Челябинские таксисты неоднозначно отзываются о новом законе. Некоторые готовы работать нелегально и уйти в бомбилы.
