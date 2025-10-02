В ноябре в Кургане ожидается стабильный минус
В Кургане в середине ноября установится постоянна минусовая температура. А под конец месяца похолодает до -14 градусов. Об этом сообщается в прогнозе погоды.
«С 12 ноября в Кургане до конца месяца ожидается минусовая температура. 14 и 28 ноября может выпасть снег. А 30 ноября похолодает до -14 градусов», — написано в прогнозе сервиса «Яндекс. Погода».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Кургане во второй половине октября выпадет снег. Скрин
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане во второй половине октября может выпасть снег. Периодически осадки будут выпадать с 15 октября.
Минусовая температура начинается с 12 ноября в Кургане
