02 октября 2025

Названа дата, когда в Кургане установится постоянная минусовая температура. Скрин

В Кургане в ноябре похолодает до минус 14 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
В ноябре в Кургане ожидается стабильный минус
В ноябре в Кургане ожидается стабильный минус Фото:

В Кургане в середине ноября установится постоянна минусовая температура. А под конец месяца похолодает до -14 градусов. Об этом сообщается в прогнозе погоды.

«С 12 ноября в Кургане до конца месяца ожидается минусовая температура. 14 и 28 ноября может выпасть снег. А 30 ноября похолодает до -14 градусов», — написано в прогнозе сервиса «Яндекс. Погода».

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане во второй половине октября может выпасть снег. Периодически осадки будут выпадать с 15 октября.

Минусовая температура начинается с 12 ноября в Кургане
Минусовая температура начинается с 12 ноября в Кургане
Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
