Украина предложила США использовать свою газотранспортную инфраструктуру для замены российских поставок нефти и газа в Европу. С соответствующим заявлением выступила министр энергетики Украины Светлана Гринчук в интервью .
«Газовая и нефтяная инфраструктура Украины всегда была ключевой частью европейской энергетической безопасности, потому что украинская территория была своего рода транзитной зоной из России в Европу, и у нас очень, очень хорошая газовая и нефтяная инфраструктура», — заявила Светлана Гринчук для New York Post. Кроме того, потенциальное партнерство означает, что американские нефтяные компании могут заменить Москву в энергетическом секторе Европы.
По словам министра, трубопроводы, проложенные на территории Украины, могут транспортировать топливо, добытое в рамках американо-украинской сделки, или поставляемое непосредственно из США. Это позволит американским компаниям заменить Россию в европейском энергетическом секторе. Гринчук также подчеркнула, что Украина располагает самыми емкими хранилищами природного газа в Европе, что делает ее привлекательным партнером для обеспечения энергетической безопасности континента.
Согласно сообщениям СМИ со ссылкой на информированные источники, администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность передачи Украине разведывательных данных, которые могут быть использованы для нанесения ударов по нефтегазовой инфраструктуре на территории России.
