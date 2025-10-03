Япония увидела в речи Путина про «Орешник» намек Западу

Заявление президента России Владимира Путина о готовности к ответным мерам в случае угроз со стороны Запада могло подразумевать применение новых ракет «Орешник». К такому выводу пришла японская газета, анализируя выступление российского лидера на заседании Валдайского клуба.
«Конкретных ответных мер он не назвал, но в России в 2025 году должно начаться серийное производство новой ракеты средней дальности „Орешник“, радиус действия которой охватывает всю Европу. Есть вероятность, что он имел в виду именно эти шаги», — пишет газета Nikkei. Во время выступления на Валдайском форуме Путин отметил рост милитаризации Европы и раздувание «российской угрозы», отвергнув планы атаки на НАТО, но подчеркнув готовность России быстро ответить на любые угрозы.
Президент России Владимир Путин принял участие в XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», где центральной темой обсуждения стала архитектура многополярного мира. В ходе выступления глава государства также оценил устойчивость российской экономики в условиях санкционного давления. Главные заявления президента РФ, которые приводит наш корреспондент на месте событий — в материале URA.RU.
