Япония увидела в речи Путина про «Орешник» намек Западу

Nikkei: Путин мог иметь в виду ракету «Орешник» при угрозах НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Японская газета связала заявление Путина о контрмерах с ракетой «Орешник»
Японская газета связала заявление Путина о контрмерах с ракетой «Орешник» Фото:

Заявление президента России Владимира Путина о готовности к ответным мерам в случае угроз со стороны Запада могло подразумевать применение новых ракет «Орешник». К такому выводу пришла японская газета, анализируя выступление российского лидера на заседании Валдайского клуба.

«Конкретных ответных мер он не назвал, но в России в 2025 году должно начаться серийное производство новой ракеты средней дальности „Орешник“, радиус действия которой охватывает всю Европу. Есть вероятность, что он имел в виду именно эти шаги», — пишет газета Nikkei. Во время выступления на Валдайском форуме Путин отметил рост милитаризации Европы и раздувание «российской угрозы», отвергнув планы атаки на НАТО, но подчеркнув готовность России быстро ответить на любые угрозы.

Президент России Владимир Путин принял участие в XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», где центральной темой обсуждения стала архитектура многополярного мира. В ходе выступления глава государства также оценил устойчивость российской экономики в условиях санкционного давления. Главные заявления президента РФ, которые приводит наш корреспондент на месте событий — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заявление президента России Владимира Путина о готовности к ответным мерам в случае угроз со стороны Запада могло подразумевать применение новых ракет «Орешник». К такому выводу пришла японская газета, анализируя выступление российского лидера на заседании Валдайского клуба. «Конкретных ответных мер он не назвал, но в России в 2025 году должно начаться серийное производство новой ракеты средней дальности „Орешник“, радиус действия которой охватывает всю Европу. Есть вероятность, что он имел в виду именно эти шаги», — пишет газета Nikkei. Во время выступления на Валдайском форуме Путин отметил рост милитаризации Европы и раздувание «российской угрозы», отвергнув планы атаки на НАТО, но подчеркнув готовность России быстро ответить на любые угрозы. Президент России Владимир Путин принял участие в XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», где центральной темой обсуждения стала архитектура многополярного мира. В ходе выступления глава государства также оценил устойчивость российской экономики в условиях санкционного давления. Главные заявления президента РФ, которые приводит наш корреспондент на месте событий — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...