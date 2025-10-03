Миллиардер Сулейманов задержан по подозрению в убийстве

Срочная новость
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова, подозреваемого в совершении убийства. Ибрагим Сулейманов является основным бенефициаром одной из ведущих российских ИТ-инфраструктур — компании «Сирена-Трэвел». В октябре 2004 года Генеральная прокуратура Российской Федерации уже проводила арест Сулейманова совместно с его давним деловым партнером Татевосом Суриновым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!