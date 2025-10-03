Жителей Орска предупредили об атаке дронов ВСУ

Мэр Орска Воробьев заявил об атаке вражеских дронов
Жители Омска получили предупреждение о возможной атаке беспилотников на территорию города. Об этом сообщил мэр Артем Воробьев.

«Опасность атаки БПЛА на территории нашего города», — написал мэр в своем telegram-канале. Он попросил жителей не поддаваться панике и соблюдать порядок действий при атаке дронов.

Также в сообщении отмечается, что сейчас на территории города работают силы Минобороны России. Мэр напомнил, что необходимо немедленно пройти в защищенные помещения или укрытия, избегать открытых пространств и не приближаться к местам возможного падения объектов.

