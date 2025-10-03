Россию атаковали два десятка дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны РФ сбили 20 дронов Украины над российскими регионами и Черным морем в ночь на 3 октября. Об этом заявили в Минобороны России.
«С 23:00 мск 2 октября до 07:00 мск 3 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Уточняется, что девять из них перехвачены и уничтожены над акваторией Черного моря, четыре — над Воронежской областью, по три — над Белгородской и над Крымом, один — над Курской областью.
Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на регион, который на 1,5 тысячи км удален от границы. Слова губернатора передали в «Царьграде».
