Россию атаковали два десятка дронов ВСУ

В России отразили атаку украинских дронов
В России отразили атаку украинских дронов Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Силы противовоздушной обороны РФ сбили 20 дронов Украины над российскими регионами и Черным морем в ночь на 3 октября. Об этом заявили в Минобороны России.

«С 23:00 мск 2 октября до 07:00 мск 3 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Уточняется, что девять из них перехвачены и уничтожены над акваторией Черного моря, четыре — над Воронежской областью, по три — над Белгородской и над Крымом, один — над Курской областью.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на регион, который на 1,5 тысячи км удален от границы. Слова губернатора передали в «Царьграде». 

