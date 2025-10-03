Снова вспышка на Солнце: чего ждать метеозависимым 4 октября

4 октября ученые прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку. Магнитных бурь не ожидается, а уровень активности магнитосферы снижается. Однако 3 октября зафиксирована вспышка на Солнце, которая может изменить ситуацию. О том, чего ждать метеозависимым 4 октября — в материале URА.RU.
Прогноз магнитных бурь 4 октября 2025
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, 4 октября геомагнитная обстановка стабилизируется. Если накануне вероятность возникновения магнитных бурь достигала 51%, то в этот день расчеты ученых показали всего 21%.
Кроме того, основную часть суток уровень магнитосферы будет варьироваться от 2,5 до 3,5 балла по Кр-индексу. Это «зеленый» уровень геомагнитной активности, который не влияет на организм человека. Лишь с 4:00 до 6:00 часов уровень магнитосферы поднимется до 4 баллов по Кр-индексу. Это «оранжевый» уровень геомагнитной активности. В это время у людей могут проявиться слабость и раздражительность.
Вспышки на Солнце 3 и 4 октября
Ученые снова сообщают о неблагоприятный обстановке на Солнце. Еще 2 октября в Лаборатории солнечной астрономии предупредили о возможных вспышках на Солнце. Уточнялось, что это возможно даже при снижении уровня магнитосферы до «оранжевого» уровня.
Утром 3 октября на сайте лаборатории сообщили, что вспышка достигла класса M. Такие вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, провоцируют магнитные бури. Таким образом геомагнитный уровень может измениться к 4 октября, что говорит о вероятном возникновении магнитной бури.
Прогноз магнитных бурь на октябрь 2025
В течение оставшихся дней октября ученые не прогнозируют существенных магнитных бурь. С 3 по 5 октября магнитосфера останется возмущенной, ее состояние будет оцениваться на уровне 4 баллов по Кр-индексу. В период с 7 по 11 октября геомагнитная активность снизится и будет находиться в пределах 2–3 баллов.
Во второй половине месяца ожидается особенно спокойная обстановка. В этот период значения Кр-индекса будут колебаться в диапазоне от 2 до 3 баллов. Исключением станет 26 октября, когда уровень магнитных возмущений вновь достигнет отметки в 4 балла.
Атмосферное давление
4 октября атмосферное давление в Москве будет колебаться от 758 до 760 мм рт. ст. В Санкт-Петербурге в этот день давление достигнет 768 мм рт. ст.
В норме атмосферное давление составляет 760 мм рт.ст. Таким образом, в Москве в ближайшее время ожидается небольшое понижение этого показателя. У метеозависимых людей может вызывать легкую усталость или сонливость. В Санкт-Петербурге, напротив, давление будет выше обычного. В этот время может появиться ощущение «тяжелого воздуха» и головная боль.
Какие симптомы у человека при магнитных бурях
В интервью URA.RU невролог Юлия Каракулова сообщила, что примерно треть населения испытывает влияние магнитных бурь. По мнению эксперта, это связано с изменениями в системе микроциркуляции крови и особенностями работы нервной системы.
«Колебания способны спровоцировать повышение артериального давления, появление тревожности, слабости, головокружения, а также болей в области головы и сердца. В такие периоды существует риск обострения хронических заболеваний», — сообщила эксперт. Кроме того, некоторые люди могут заранее ощущать приближение магнитных бурь — у них возникают боли в суставах или в местах прежних травм.
Какие таблетки пить при магнитных бурях
Юлия Каракулова советует в данный период сократить физическую активность, снизить количество получаемой информации и обеспечить себе достаточный продолжительный сон. В летние месяцы рекомендуется увеличить объем потребляемой жидкости и регулярно принимать контрастный душ.
В зимнее время, напротив, следует ограничить объем выпиваемой воды и снизить потребление соли в повседневном питании. Кроме того, эксперт рекомендует обратить за консультацией к медикам. Они назначат препараты, необходимые для улучшения состояние здоровья в период магнитных бурь.
