В ЯНАО открылся 221 избирательный участок

На Ямале начались выборы президента РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

В 8:00 в Ямало-Ненецком автономном округе стартовали выборы президента Российской Федерации. В течение трех дней на 221 избирательном участке ведут работу более 2 тысяч сотрудников избиркома. По словам председателя ИК ЯНАО Андрея Гиберта, явка в округе может превысить 86%.

«На участке №1006 собираются люди. Открытие выборов началось с государственного гимна РФ. Некоторые пришли заранее и ждали начала голосования в фойе Обдорской гимназии, где находится участок. Меры безопасности соблюдаются — на входе работают рамки металлодетекторов, полиция дежурит и проверяет рюкзаки», — передает корреспондент URA.RU

Избирательные участки будут вести работу 15, 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00. По данным избиркома, за три дня голосования участки посетят более 220 тысяч избирателей.

Те, кто по каким-то причинам не сможет прийти на участок лично, может до 14.00 17 марта заявить о необходимости проголосовать на дому. В этом случае работники избиркома доставят ему бюллетень и урну для голосования.

Ранее URA.RU сообщало, что 46 тысяч ямальцев уже сделали свой выбор в ходе досрочного голосования за президента. Это жители труднодоступных территорий, кочевники-тундровики и работники на месторождениях.