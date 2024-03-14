14 марта 2024

В ЯНАО открылся 221 избирательный участок

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый день голосования. Ситникова Елена на избирательном участке. Курган, избирательная комиссия, кабинки для голосования, выборы, топ, избирательный участок, голосование
На Ямале начались выборы президента РФ Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В 8:00 в Ямало-Ненецком автономном округе стартовали выборы президента Российской Федерации. В течение трех дней на 221 избирательном участке ведут работу более 2 тысяч сотрудников избиркома. По словам председателя ИК ЯНАО Андрея Гиберта, явка в округе может превысить 86%.

«На участке №1006 собираются люди. Открытие выборов началось с государственного гимна РФ. Некоторые пришли заранее и ждали начала голосования в фойе Обдорской гимназии, где находится участок. Меры безопасности соблюдаются — на входе работают рамки металлодетекторов, полиция дежурит и проверяет рюкзаки», — передает корреспондент URA.RU

Избирательные участки будут вести работу 15, 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00. По данным избиркома, за три дня голосования участки посетят более 220 тысяч избирателей.

Те, кто по каким-то причинам не сможет прийти на участок лично, может до 14.00 17 марта заявить о необходимости проголосовать на дому. В этом случае работники избиркома доставят ему бюллетень и урну для голосования.

Ранее URA.RU сообщало, что 46 тысяч ямальцев уже сделали свой выбор в ходе досрочного голосования за президента. Это жители труднодоступных территорий, кочевники-тундровики и работники на месторождениях.

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В 8:00 в Ямало-Ненецком автономном округе стартовали выборы президента Российской Федерации. В течение трех дней на 221 избирательном участке ведут работу более 2 тысяч сотрудников избиркома. По словам председателя ИК ЯНАО Андрея Гиберта, явка в округе может превысить 86%. «На участке №1006 собираются люди. Открытие выборов началось с государственного гимна РФ. Некоторые пришли заранее и ждали начала голосования в фойе Обдорской гимназии, где находится участок. Меры безопасности соблюдаются — на входе работают рамки металлодетекторов, полиция дежурит и проверяет рюкзаки», — передает корреспондент URA.RU Избирательные участки будут вести работу 15, 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00. По данным избиркома, за три дня голосования участки посетят более 220 тысяч избирателей. Те, кто по каким-то причинам не сможет прийти на участок лично, может до 14.00 17 марта заявить о необходимости проголосовать на дому. В этом случае работники избиркома доставят ему бюллетень и урну для голосования. Ранее URA.RU сообщало, что 46 тысяч ямальцев уже сделали свой выбор в ходе досрочного голосования за президента. Это жители труднодоступных территорий, кочевники-тундровики и работники на месторождениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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