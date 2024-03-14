Пермские таксисты раскрыли, за что ставят пассажирам низкую оценку

Пермские таксисты ставят пассажирам низкие оценки за грязные ноги
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, такси, яндекс
Таксисты могут занизить оценку без оснований Фото:

У пермских таксистов есть ряд критериев, которые их раздражают в пассажирах больше всего. Водители могут поставить клиенту один балл, если он хлопнул дверью, или сел в машину с грязными ногами.

«Главное, на что обращают водители — приветствие, тот самый хлопок дверью и ваши „чистые ножки“», — пишет «Большая Пермь» со ссылкой на пермского таксиста Андрея. Кроме этого водители могут занизить оценку за испачканный салон, непристегнутый ремень, курение и неточно указанный маршрут.

На сайте «Яндекс Go» сказано, что если у пассажира низкий рейтинг, водитель может не брать от него заказ. Но таксист отметил, что оценка — не повод отказываться от поездки. «Низкий рейтинг пассажира наталкивает на негативные мысли, но после поездки выясняется, что оценка занижена необоснованно», — добавил Андрей.

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У пермских таксистов есть ряд критериев, которые их раздражают в пассажирах больше всего. Водители могут поставить клиенту один балл, если он хлопнул дверью, или сел в машину с грязными ногами. «Главное, на что обращают водители — приветствие, тот самый хлопок дверью и ваши „чистые ножки“», — пишет «Большая Пермь» со ссылкой на пермского таксиста Андрея. Кроме этого водители могут занизить оценку за испачканный салон, непристегнутый ремень, курение и неточно указанный маршрут. На сайте «Яндекс Go» сказано, что если у пассажира низкий рейтинг, водитель может не брать от него заказ. Но таксист отметил, что оценка — не повод отказываться от поездки. «Низкий рейтинг пассажира наталкивает на негативные мысли, но после поездки выясняется, что оценка занижена необоснованно», — добавил Андрей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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