Пермские таксисты раскрыли, за что ставят пассажирам низкую оценку

Пермские таксисты ставят пассажирам низкие оценки за грязные ноги

Таксисты могут занизить оценку без оснований Фото: Игорь Пантин © URA.RU

У пермских таксистов есть ряд критериев, которые их раздражают в пассажирах больше всего. Водители могут поставить клиенту один балл, если он хлопнул дверью, или сел в машину с грязными ногами.

«Главное, на что обращают водители — приветствие, тот самый хлопок дверью и ваши „чистые ножки“», — пишет «Большая Пермь» со ссылкой на пермского таксиста Андрея. Кроме этого водители могут занизить оценку за испачканный салон, непристегнутый ремень, курение и неточно указанный маршрут.

На сайте «Яндекс Go» сказано, что если у пассажира низкий рейтинг, водитель может не брать от него заказ. Но таксист отметил, что оценка — не повод отказываться от поездки. «Низкий рейтинг пассажира наталкивает на негативные мысли, но после поездки выясняется, что оценка занижена необоснованно», — добавил Андрей.