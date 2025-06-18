Был обнаружен бесхозный пакет, который не представляет опасности
Днем 18 июня в Перми оцепили кафе «Маркс». Оно находится на Сибирской, 57.
«Возле заведения оцепление, оставлен бесхозный предмет. Приехала полиция и скорая», — сообщил URA.RU подписчик.
URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Там пояснили, что провели проверку. Был обнаружен бесхозный пакет, который не представляет опасности.
На место приехала полиция и скорая помощь
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!