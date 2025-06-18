В Перми оцепили кафе «Маркс». Фото

ГУ МВД: в пермском кафе был оставлен бесхозный пакет
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Был обнаружен бесхозный пакет, который не представляет опасности
Был обнаружен бесхозный пакет, который не представляет опасности Фото:

Днем 18 июня в Перми оцепили кафе «Маркс». Оно находится на Сибирской, 57.

«Возле заведения оцепление, оставлен бесхозный предмет. Приехала полиция и скорая», — сообщил URA.RU подписчик. 

URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Там пояснили, что провели проверку. Был обнаружен бесхозный пакет, который не представляет опасности.

На место приехала полиция и скорая помощь
На место приехала полиция и скорая помощь
Фото:

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Днем 18 июня в Перми оцепили кафе «Маркс». Оно находится на Сибирской, 57. «Возле заведения оцепление, оставлен бесхозный предмет. Приехала полиция и скорая», — сообщил URA.RU подписчик.  URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Там пояснили, что провели проверку. Был обнаружен бесхозный пакет, который не представляет опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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