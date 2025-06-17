В парках Перми летние кинотеатры начали показывать советские мультфильмы

Кинотеатры под открытым небом открываются в парках Перми (архивное фото)
В городских парках Перми начинают работать летние кинотеатры. Каждую неделю показы будут проводить в разных локациях: парках Миндовского, Чехова и «Счастье здесь».
«„КиноЛето“ в парках города. Летний кинотеатр каждую неделю в новом парке», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» департамент культуры и молодежной политики Перми.
Первый сеанс пройдет 18 июня в 19:00 в саду Миндовского. Зрителям покажут советские мультфильмы «Непослушный котенок», «Ворона и лисица. Кукушка и петух», «Бобренок Чука», «Волшебный магазин» 1953 года производства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!