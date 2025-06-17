17 июня 2025

В парках Перми летние кинотеатры начали показывать советские мультфильмы

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Кинотеатры под открытым небом открываются в парках Перми (архивное фото)
Кинотеатры под открытым небом открываются в парках Перми (архивное фото) Фото:

В городских парках Перми начинают работать летние кинотеатры. Каждую неделю показы будут проводить в разных локациях: парках Миндовского, Чехова и «Счастье здесь».

«„КиноЛето“ в парках города. Летний кинотеатр каждую неделю в новом парке», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» департамент культуры и молодежной политики Перми.

Первый сеанс пройдет 18 июня в 19:00 в саду Миндовского. Зрителям покажут советские мультфильмы «Непослушный котенок», «Ворона и лисица. Кукушка и петух», «Бобренок Чука», «Волшебный магазин» 1953 года производства.

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В городских парках Перми начинают работать летние кинотеатры. Каждую неделю показы будут проводить в разных локациях: парках Миндовского, Чехова и «Счастье здесь». «„КиноЛето“ в парках города. Летний кинотеатр каждую неделю в новом парке», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» департамент культуры и молодежной политики Перми. Первый сеанс пройдет 18 июня в 19:00 в саду Миндовского. Зрителям покажут советские мультфильмы «Непослушный котенок», «Ворона и лисица. Кукушка и петух», «Бобренок Чука», «Волшебный магазин» 1953 года производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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