Пермский школьник попал в больницу после того, как его избили одноклассники. Фото

14 марта 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

После избиения ребенку вызвали скорую помощь и отвезли в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Губахе (Пермский край) трое подростков подкараулили одноклассника и избили его недалеко школы. Мальчик получил множественные ушибы головы и находится сейчас в хирургическом отделении больницы. О произошедшем мама школьника написала в сообществе «Информ Губаха» в соцсети «ВКонтакте». «13 марта моего сына после школы подкараулили трое одноклассников, они отвели его за угол ближайшего дома, двое мальчиков повалили его на дорогу, а третий мальчик начал пинать по голове. Как только сын пытался встать или закрыть голову рукой, ему не давали, держали за руки с двух сторон. А третий мальчик безжалостно пинал, целенаправленно по голове. Сын вернулся домой с множеством ушибов и гематом. Вскоре, у него началась рвота и резко захотелось спать. Я вызвала скорую помощь и нас увезли в больницу», — сообщила пермячка. По ее словам, причиной избиения является давняя борьба за лидерство. Женщина возмущена тем, что подростки напали втроем и не дали ее сыну возможности защититься. Классный руководитель в курсе произошедшего, но с женщиной до сих пор не связался ни один из родителей нападавших подростков. Сейчас пострадавший школьник находится в хирургическом отделении пермской больницы. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU рассказали, что сообщение о произошедшем поступило в полицию из медучреждения. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Сейчас пострадавший мальчик находится в больнице сообщество «Информ Губаха», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Губахе (Пермский край) трое подростков подкараулили одноклассника и избили его недалеко школы. Мальчик получил множественные ушибы головы и находится сейчас в хирургическом отделении больницы. О произошедшем мама школьника написала в сообществе «Информ Губаха» в соцсети «ВКонтакте». «13 марта моего сына после школы подкараулили трое одноклассников, они отвели его за угол ближайшего дома, двое мальчиков повалили его на дорогу, а третий мальчик начал пинать по голове. Как только сын пытался встать или закрыть голову рукой, ему не давали, держали за руки с двух сторон. А третий мальчик безжалостно пинал, целенаправленно по голове. Сын вернулся домой с множеством ушибов и гематом. Вскоре, у него началась рвота и резко захотелось спать. Я вызвала скорую помощь и нас увезли в больницу», — сообщила пермячка. По ее словам, причиной избиения является давняя борьба за лидерство. Женщина возмущена тем, что подростки напали втроем и не дали ее сыну возможности защититься. Классный руководитель в курсе произошедшего, но с женщиной до сих пор не связался ни один из родителей нападавших подростков. Сейчас пострадавший школьник находится в хирургическом отделении пермской больницы. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU рассказали, что сообщение о произошедшем поступило в полицию из медучреждения. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.