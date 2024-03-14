В Губахе (Пермский край) трое подростков подкараулили одноклассника и избили его недалеко школы. Мальчик получил множественные ушибы головы и находится сейчас в хирургическом отделении больницы. О произошедшем мама школьника написала в сообществе «Информ Губаха» в соцсети «ВКонтакте».
«13 марта моего сына после школы подкараулили трое одноклассников, они отвели его за угол ближайшего дома, двое мальчиков повалили его на дорогу, а третий мальчик начал пинать по голове. Как только сын пытался встать или закрыть голову рукой, ему не давали, держали за руки с двух сторон. А третий мальчик безжалостно пинал, целенаправленно по голове. Сын вернулся домой с множеством ушибов и гематом. Вскоре, у него началась рвота и резко захотелось спать. Я вызвала скорую помощь и нас увезли в больницу», — сообщила пермячка.
По ее словам, причиной избиения является давняя борьба за лидерство. Женщина возмущена тем, что подростки напали втроем и не дали ее сыну возможности защититься. Классный руководитель в курсе произошедшего, но с женщиной до сих пор не связался ни один из родителей нападавших подростков. Сейчас пострадавший школьник находится в хирургическом отделении пермской больницы. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU рассказали, что сообщение о произошедшем поступило в полицию из медучреждения. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
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