Пермский школьник попал в больницу после того, как его избили одноклассники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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После избиения ребенку вызвали скорую помощь и отвезли в больницу Фото:

В Губахе (Пермский край) трое подростков подкараулили одноклассника и избили его недалеко школы. Мальчик получил множественные ушибы головы и находится сейчас в хирургическом отделении больницы. О произошедшем мама школьника написала в сообществе «Информ Губаха» в соцсети «ВКонтакте».

«13 марта моего сына после школы подкараулили трое одноклассников, они отвели его за угол ближайшего дома, двое мальчиков повалили его на дорогу, а третий мальчик начал пинать по голове. Как только сын пытался встать или закрыть голову рукой, ему не давали, держали за руки с двух сторон. А третий мальчик безжалостно пинал, целенаправленно по голове. Сын вернулся домой с множеством ушибов и гематом. Вскоре, у него началась рвота и резко захотелось спать. Я вызвала скорую помощь и нас увезли в больницу», — сообщила пермячка.

По ее словам, причиной избиения является давняя борьба за лидерство. Женщина возмущена тем, что подростки напали втроем и не дали ее сыну возможности защититься. Классный руководитель в курсе произошедшего, но с женщиной до сих пор не связался ни один из родителей нападавших подростков. Сейчас пострадавший школьник находится в хирургическом отделении пермской больницы. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU рассказали, что сообщение о произошедшем поступило в полицию из медучреждения. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Сейчас пострадавший мальчик находится в больнице
Сейчас пострадавший мальчик находится в больнице
Фото:

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В Губахе (Пермский край) трое подростков подкараулили одноклассника и избили его недалеко школы. Мальчик получил множественные ушибы головы и находится сейчас в хирургическом отделении больницы. О произошедшем мама школьника написала в сообществе «Информ Губаха» в соцсети «ВКонтакте». «13 марта моего сына после школы подкараулили трое одноклассников, они отвели его за угол ближайшего дома, двое мальчиков повалили его на дорогу, а третий мальчик начал пинать по голове. Как только сын пытался встать или закрыть голову рукой, ему не давали, держали за руки с двух сторон. А третий мальчик безжалостно пинал, целенаправленно по голове. Сын вернулся домой с множеством ушибов и гематом. Вскоре, у него началась рвота и резко захотелось спать. Я вызвала скорую помощь и нас увезли в больницу», — сообщила пермячка. По ее словам, причиной избиения является давняя борьба за лидерство. Женщина возмущена тем, что подростки напали втроем и не дали ее сыну возможности защититься. Классный руководитель в курсе произошедшего, но с женщиной до сих пор не связался ни один из родителей нападавших подростков. Сейчас пострадавший школьник находится в хирургическом отделении пермской больницы. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU рассказали, что сообщение о произошедшем поступило в полицию из медучреждения. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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