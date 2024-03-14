Избирком подвел итоги досрочного голосования в ЯНАО

Более 49 тысяч ямальцев уже решили, кто должен руководить страной. Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт рассказал о завершении досрочного голосования.
«Я призываю всех здесь присутствующих также принять участие в голосовании», — заключил Андрей Гиберт. Председатель ИК добавил, что заявление на голосование по месту нахождения в регионе подали более 28 тысяч человек. Андрей Гиберт также выразил надежду, что прогнозируемое ухудшение погодных условий не скажется на сегодняшней явке.
Досрочное голосование в ЯНАО началось 25 февраля. Сотрудники окружной избирательной комиссии до 14 марта собирали голоса жителей отдаленных и труднодоступных районов, а также вахтовых работников нефтегазовых месторождений. Ранее URA.RU сообщало о промежуточных итогах досрочного голосования.
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