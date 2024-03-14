Избирком подвел итоги досрочного голосования в ЯНАО

15 марта 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Избирком ЯНАО отчитался об итогах досрочного голосования Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Более 49 тысяч ямальцев уже решили, кто должен руководить страной. Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт рассказал о завершении досрочного голосования. «Я призываю всех здесь присутствующих также принять участие в голосовании», — заключил Андрей Гиберт. Председатель ИК добавил, что заявление на голосование по месту нахождения в регионе подали более 28 тысяч человек. Андрей Гиберт также выразил надежду, что прогнозируемое ухудшение погодных условий не скажется на сегодняшней явке. Досрочное голосование в ЯНАО началось 25 февраля. Сотрудники окружной избирательной комиссии до 14 марта собирали голоса жителей отдаленных и труднодоступных районов, а также вахтовых работников нефтегазовых месторождений. Ранее URA.RU сообщало о промежуточных итогах досрочного голосования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 49 тысяч ямальцев уже решили, кто должен руководить страной. Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт рассказал о завершении досрочного голосования. «Я призываю всех здесь присутствующих также принять участие в голосовании», — заключил Андрей Гиберт. Председатель ИК добавил, что заявление на голосование по месту нахождения в регионе подали более 28 тысяч человек. Андрей Гиберт также выразил надежду, что прогнозируемое ухудшение погодных условий не скажется на сегодняшней явке. Досрочное голосование в ЯНАО началось 25 февраля. Сотрудники окружной избирательной комиссии до 14 марта собирали голоса жителей отдаленных и труднодоступных районов, а также вахтовых работников нефтегазовых месторождений. Ранее URA.RU сообщало о промежуточных итогах досрочного голосования.