14 марта 2024

Избирком подвел итоги досрочного голосования в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование на хантыйских стойбищах. Сургутский район, ханты, выборы, кмнс, досрочное голосование, голосование
Избирком ЯНАО отчитался об итогах досрочного голосования Фото:
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Более 49 тысяч ямальцев уже решили, кто должен руководить страной. Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт рассказал о завершении досрочного голосования.

«Я призываю всех здесь присутствующих также принять участие в голосовании», — заключил Андрей Гиберт. Председатель ИК добавил, что заявление на голосование по месту нахождения в регионе подали более 28 тысяч человек. Андрей Гиберт также выразил надежду, что прогнозируемое ухудшение погодных условий не скажется на сегодняшней явке.

Досрочное голосование в ЯНАО началось 25 февраля. Сотрудники окружной избирательной комиссии до 14 марта собирали голоса жителей отдаленных и труднодоступных районов, а также вахтовых работников нефтегазовых месторождений. Ранее URA.RU сообщало о промежуточных итогах досрочного голосования.

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Более 49 тысяч ямальцев уже решили, кто должен руководить страной. Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт рассказал о завершении досрочного голосования. «Я призываю всех здесь присутствующих также принять участие в голосовании», — заключил Андрей Гиберт. Председатель ИК добавил, что заявление на голосование по месту нахождения в регионе подали более 28 тысяч человек. Андрей Гиберт также выразил надежду, что прогнозируемое ухудшение погодных условий не скажется на сегодняшней явке. Досрочное голосование в ЯНАО началось 25 февраля. Сотрудники окружной избирательной комиссии до 14 марта собирали голоса жителей отдаленных и труднодоступных районов, а также вахтовых работников нефтегазовых месторождений. Ранее URA.RU сообщало о промежуточных итогах досрочного голосования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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