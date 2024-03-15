Мэр Ханты-Мансийска пришел на выборы президента РФ вместе с семьей. Фото

15 марта 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин поблагодарил организаторов выборов за комфортные и безопасные условия для голосования Фото: Алексей Григорьев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин посетил избирательный участок вместе с семьей. Он призвал горожан проголосовать на выборах президента России. «Свой гражданский долг исполнил вместе с семьей сразу же после открытия избирательного участка. Выборы президента — это исторический шанс для каждого жителя проголосовать за лидера, которому без сомнений доверим право представлять наши интересы, кто позаботится о будущем наших детей, кто сохранит наши ценности, разделяя наши идеалы добра и справедливости. Обязательно найдите время и реализуйте свое избирательное право в течение трех дней», — обратился к югорчанам Ряшин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что судьба города, региона и всей страны зависит от действий каждого гражданина. Ряшин поблагодарил всех организаторов выборов, членов избирательной комиссии, сотрудников полиции за комфортные и безопасные условия для голосования. Ранее URA.RU писало, что мэр Нижневартовска проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Он отметил высокую степень готовности избирательных участков к выборам. Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин на выборах президента РФ Фото: пресс-служба администрации Ханты-Мансийска Ряшин опускает бюллетень в урну для голосования Фото: пресс-служба администрации Ханты-Мансийска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин посетил избирательный участок вместе с семьей. Он призвал горожан проголосовать на выборах президента России. «Свой гражданский долг исполнил вместе с семьей сразу же после открытия избирательного участка. Выборы президента — это исторический шанс для каждого жителя проголосовать за лидера, которому без сомнений доверим право представлять наши интересы, кто позаботится о будущем наших детей, кто сохранит наши ценности, разделяя наши идеалы добра и справедливости. Обязательно найдите время и реализуйте свое избирательное право в течение трех дней», — обратился к югорчанам Ряшин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что судьба города, региона и всей страны зависит от действий каждого гражданина. Ряшин поблагодарил всех организаторов выборов, членов избирательной комиссии, сотрудников полиции за комфортные и безопасные условия для голосования. Ранее URA.RU писало, что мэр Нижневартовска проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Он отметил высокую степень готовности избирательных участков к выборам.