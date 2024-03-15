Мэр Ханты-Мансийска пришел на выборы президента РФ вместе с семьей. Фото

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Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин поблагодарил организаторов выборов за комфортные и безопасные условия для голосования Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин посетил избирательный участок вместе с семьей. Он призвал горожан проголосовать на выборах президента России.

«Свой гражданский долг исполнил вместе с семьей сразу же после открытия избирательного участка. Выборы президента — это исторический шанс для каждого жителя проголосовать за лидера, которому без сомнений доверим право представлять наши интересы, кто позаботится о будущем наших детей, кто сохранит наши ценности, разделяя наши идеалы добра и справедливости. Обязательно найдите время и реализуйте свое избирательное право в течение трех дней», — обратился к югорчанам Ряшин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что судьба города, региона и всей страны зависит от действий каждого гражданина. Ряшин поблагодарил всех организаторов выборов, членов избирательной комиссии, сотрудников полиции за комфортные и безопасные условия для голосования.

Ранее URA.RU писало, что мэр Нижневартовска проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Он отметил высокую степень готовности избирательных участков к выборам.

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин на выборах президента РФ
Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин на выборах президента РФ
Фото:
Ряшин опускает бюллетень в урну для голосования
Ряшин опускает бюллетень в урну для голосования
Фото:

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Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин посетил избирательный участок вместе с семьей. Он призвал горожан проголосовать на выборах президента России. «Свой гражданский долг исполнил вместе с семьей сразу же после открытия избирательного участка. Выборы президента — это исторический шанс для каждого жителя проголосовать за лидера, которому без сомнений доверим право представлять наши интересы, кто позаботится о будущем наших детей, кто сохранит наши ценности, разделяя наши идеалы добра и справедливости. Обязательно найдите время и реализуйте свое избирательное право в течение трех дней», — обратился к югорчанам Ряшин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что судьба города, региона и всей страны зависит от действий каждого гражданина. Ряшин поблагодарил всех организаторов выборов, членов избирательной комиссии, сотрудников полиции за комфортные и безопасные условия для голосования. Ранее URA.RU писало, что мэр Нижневартовска проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Он отметил высокую степень готовности избирательных участков к выборам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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