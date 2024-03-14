Свердловчанин зарезал пенсионерку из-за пьяной ссоры. Фото

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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Мужчина напал на пенсионерку с хозяйственным ножом Фото:

В Тавде (Свердловская область) в ноябре 2023 года 69-летний мужчина будучи пьяным в ходе ссоры убил 64-летнюю женщину, которая пришла к супруге обвиняемого в гости. Следователи направили уголовное дело в суд, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

«По данным следствия, в ночь на 26 ноября 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения в частном жилом доме, вступил в конфликт с женщиной, 1959 года рождения, которая пришла в гости к сожительнице обвиняемого. На почве ссоры мужчина хозяйственно-бытовым ножом причинил женщине несколько ранений. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте», — пишет telegram-канал ведомства.

Следователи СКР установили обстоятельства преступления и провели судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы. Уголовное дело было направлено в суд.

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В Тавде (Свердловская область) в ноябре 2023 года 69-летний мужчина будучи пьяным в ходе ссоры убил 64-летнюю женщину, которая пришла к супруге обвиняемого в гости. Следователи направили уголовное дело в суд, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. «По данным следствия, в ночь на 26 ноября 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения в частном жилом доме, вступил в конфликт с женщиной, 1959 года рождения, которая пришла в гости к сожительнице обвиняемого. На почве ссоры мужчина хозяйственно-бытовым ножом причинил женщине несколько ранений. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте», — пишет telegram-канал ведомства. Следователи СКР установили обстоятельства преступления и провели судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы. Уголовное дело было направлено в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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