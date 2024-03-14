В Тавде (Свердловская область) в ноябре 2023 года 69-летний мужчина будучи пьяным в ходе ссоры убил 64-летнюю женщину, которая пришла к супруге обвиняемого в гости. Следователи направили уголовное дело в суд, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.
«По данным следствия, в ночь на 26 ноября 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения в частном жилом доме, вступил в конфликт с женщиной, 1959 года рождения, которая пришла в гости к сожительнице обвиняемого. На почве ссоры мужчина хозяйственно-бытовым ножом причинил женщине несколько ранений. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте», — пишет telegram-канал ведомства.
Следователи СКР установили обстоятельства преступления и провели судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы. Уголовное дело было направлено в суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.