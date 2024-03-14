В мире Великобритания обвинила Россию в «атаке» на самолет министра обороны страны The Sun: ВВС Британии обвинили Россию в кибератаке на самолет Шаппса 14 марта 2024 в 20:13 Размер текста - 17 + Британские военные заявили, что Россия якобы взломала самолет Гранта Шаппса Фото: Simon Dawson / No 10 Downing Street Военно-воздушные силы Великобритании обвинили Россию в кибератаке на самолет британского министра обороны Гранта Шаппса. Об этом написали в таблоиде The Sun. «Россия заглушила сигналы на самолете министра обороны Гранта Шаппса, подозревают пилоты Королевских ВВС», — написали в газете. Уточняется, что GPS и другие системы не работали около получаса из-за радиоэлектронной борьбы. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Военно-воздушные силы Великобритании обвинили Россию в кибератаке на самолет британского министра обороны Гранта Шаппса. Об этом написали в таблоиде The Sun. «Россия заглушила сигналы на самолете министра обороны Гранта Шаппса, подозревают пилоты Королевских ВВС», — написали в газете. Уточняется, что GPS и другие системы не работали около получаса из-за радиоэлектронной борьбы. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям