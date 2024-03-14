Великобритания обвинила Россию в «атаке» на самолет министра обороны страны

Британские военные заявили, что Россия якобы взломала самолет Гранта Шаппса
Военно-воздушные силы Великобритании обвинили Россию в кибератаке на самолет британского министра обороны Гранта Шаппса. Об этом написали в таблоиде The Sun.
«Россия заглушила сигналы на самолете министра обороны Гранта Шаппса, подозревают пилоты Королевских ВВС», —
URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.
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