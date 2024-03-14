Великобритания обвинила Россию в «атаке» на самолет министра обороны страны

The Sun: ВВС Британии обвинили Россию в кибератаке на самолет Шаппса
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Грант Шэппс (Шаппс). stock,  stock, Шэппс Грант, Шаппс Грант
Британские военные заявили, что Россия якобы взломала самолет Гранта Шаппса Фото:

Военно-воздушные силы Великобритании обвинили Россию в кибератаке на самолет британского министра обороны Гранта Шаппса. Об этом написали в таблоиде The Sun.

«Россия заглушила сигналы на самолете министра обороны Гранта Шаппса, подозревают пилоты Королевских ВВС», — написали в газете. Уточняется, что GPS и другие системы не работали около получаса из-за радиоэлектронной борьбы.

URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.

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Военно-воздушные силы Великобритании обвинили Россию в кибератаке на самолет британского министра обороны Гранта Шаппса. Об этом написали в таблоиде The Sun. «Россия заглушила сигналы на самолете министра обороны Гранта Шаппса, подозревают пилоты Королевских ВВС», — написали в газете. Уточняется, что GPS и другие системы не работали около получаса из-за радиоэлектронной борьбы. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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