Восьмиклассник пронес в свердловскую школу нож и ранил сверстника

14 марта 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Раненому ребенку оказали медпомощь в школе Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В поселке Белоярский (Свердловская область) 11 марта восьмиклассник пронес в школу нож, которым ранил своего сверстника. Пострадавшему оказали необходимую помощь, рассказали в пресс-службе ведомства. «Учащийся восьмого класса 2009 года рождения находился на третьем этаже одной из школ поселка Белоярский. В это время к нему подошел другой ученик, 2009 года рождения, в руках которого находился нож. Последний начал, якобы в шуточной форме, им размахивать. Во избежание порезов восьмиклассник пытался схватить за руку подростка, однако тот ее отдернул, нанеся при этом поверхностный порез в области бедра восьмикласснику», — пишет telegram-канал ведомства. В школе мальчику оказали медпомощь. Правоохранители уже проверят сотрудников школы. «Кроме того, прокуратура поставила на контроль проведение доследственной проверки», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Белоярский (Свердловская область) 11 марта восьмиклассник пронес в школу нож, которым ранил своего сверстника. Пострадавшему оказали необходимую помощь, рассказали в пресс-службе ведомства. «Учащийся восьмого класса 2009 года рождения находился на третьем этаже одной из школ поселка Белоярский. В это время к нему подошел другой ученик, 2009 года рождения, в руках которого находился нож. Последний начал, якобы в шуточной форме, им размахивать. Во избежание порезов восьмиклассник пытался схватить за руку подростка, однако тот ее отдернул, нанеся при этом поверхностный порез в области бедра восьмикласснику», — пишет telegram-канал ведомства. В школе мальчику оказали медпомощь. Правоохранители уже проверят сотрудников школы. «Кроме того, прокуратура поставила на контроль проведение доследственной проверки», — отметили в ведомстве.