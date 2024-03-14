Восьмиклассник пронес в свердловскую школу нож и ранил сверстника

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Клипарт по теме "Ножи". Пермь, перочинный нож, складной нож
Раненому ребенку оказали медпомощь в школе Фото:

В поселке Белоярский (Свердловская область) 11 марта восьмиклассник пронес в школу нож, которым ранил своего сверстника. Пострадавшему оказали необходимую помощь, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Учащийся восьмого класса 2009 года рождения находился на третьем этаже одной из школ поселка Белоярский. В это время к нему подошел другой ученик, 2009 года рождения, в руках которого находился нож. Последний начал, якобы в шуточной форме, им размахивать. Во избежание порезов восьмиклассник пытался схватить за руку подростка, однако тот ее отдернул, нанеся при этом поверхностный порез в области бедра восьмикласснику», — пишет telegram-канал ведомства. В школе мальчику оказали медпомощь.

Правоохранители уже проверят сотрудников школы. «Кроме того, прокуратура поставила на контроль проведение доследственной проверки», — отметили в ведомстве.

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В поселке Белоярский (Свердловская область) 11 марта восьмиклассник пронес в школу нож, которым ранил своего сверстника. Пострадавшему оказали необходимую помощь, рассказали в пресс-службе ведомства. «Учащийся восьмого класса 2009 года рождения находился на третьем этаже одной из школ поселка Белоярский. В это время к нему подошел другой ученик, 2009 года рождения, в руках которого находился нож. Последний начал, якобы в шуточной форме, им размахивать. Во избежание порезов восьмиклассник пытался схватить за руку подростка, однако тот ее отдернул, нанеся при этом поверхностный порез в области бедра восьмикласснику», — пишет telegram-канал ведомства. В школе мальчику оказали медпомощь. Правоохранители уже проверят сотрудников школы. «Кроме того, прокуратура поставила на контроль проведение доследственной проверки», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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