Когда ВСУ оставят попытки прорваться к Белгороду

Подполковник Иванников: украинские ДРГ снизят активность после выборов в России

15 марта 2024 в 07:02 Размер текста - 17 +

У Украины нет ресурсов для наступления на Россию, сказал Олег Иванников Фото: U.S. Army Europe and Africa / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активность украинских диверсионно-разведывательных групп снизится на границе России после проведения выборов президента РФ. Об этом сообщил в беседе с URA.RU военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Действия украинских ДРГ направлены исключительно на срыв выборов президента РФ в Белгородской и Курской областях. Они выполняют заказ Запада, пытаются дискредитировать госорганы власти, показать их беспомощность и делают все возможное, чтобы голосование в этих регионах не состоялись. Это основная причина. Их активность снизится после выборов, поскольку реальных ресурсов для ведения наступательных операций у них нет. Они способны только на мелкие диверсионные вылазки и набеги», — сказал Олег Иванников. Политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета, руководитель telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян подчеркнул, что с помощью активизации ВСУ на отрезке между Белгородской и Харьковской областями достигаются сразу три цели Киева. «Активность на этом участке связана с желанием Зеленского накануне предстоящих президентских выборах создать нервозную обстановку в информационном поле России в приграничных регионах. Во-вторых, это способ укрепления боевого духа внутри Украины на фоне поражений в районе Авдеевки. В-третьих, это создание благоприятного медийного фона в западных странах накануне встречи так называемой „Веймарской тройки“, то есть Франции, Германии и Польши, для принятия европейскими странами решений о военной и финансовой помощи Украине», — объяснил эксперт. Украинские ДРГ предприняли несколько попыток прорыва в Курскую и Белгородскую области. Минобороны РФ сообщило, что в результате неудачной операции ВСУ потеряли порядка 195 человек. Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что диверсанты пытаются проникнуть на территорию РФ в местах, которые находятся под наиболее высоким огнем. Каждая группа, участвующая в операции, оснащена боевыми машинами. По его словам, российским военным удалось заранее подготовить оборонительные позиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Активность украинских диверсионно-разведывательных групп снизится на границе России после проведения выборов президента РФ. Об этом сообщил в беседе с URA.RU военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Действия украинских ДРГ направлены исключительно на срыв выборов президента РФ в Белгородской и Курской областях. Они выполняют заказ Запада, пытаются дискредитировать госорганы власти, показать их беспомощность и делают все возможное, чтобы голосование в этих регионах не состоялись. Это основная причина. Их активность снизится после выборов, поскольку реальных ресурсов для ведения наступательных операций у них нет. Они способны только на мелкие диверсионные вылазки и набеги», — сказал Олег Иванников. Политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета, руководитель telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян подчеркнул, что с помощью активизации ВСУ на отрезке между Белгородской и Харьковской областями достигаются сразу три цели Киева. «Активность на этом участке связана с желанием Зеленского накануне предстоящих президентских выборах создать нервозную обстановку в информационном поле России в приграничных регионах. Во-вторых, это способ укрепления боевого духа внутри Украины на фоне поражений в районе Авдеевки. В-третьих, это создание благоприятного медийного фона в западных странах накануне встречи так называемой „Веймарской тройки“, то есть Франции, Германии и Польши, для принятия европейскими странами решений о военной и финансовой помощи Украине», — объяснил эксперт. Украинские ДРГ предприняли несколько попыток прорыва в Курскую и Белгородскую области. Минобороны РФ сообщило, что в результате неудачной операции ВСУ потеряли порядка 195 человек. Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что диверсанты пытаются проникнуть на территорию РФ в местах, которые находятся под наиболее высоким огнем. Каждая группа, участвующая в операции, оснащена боевыми машинами. По его словам, российским военным удалось заранее подготовить оборонительные позиции.