Полковник Алехин раскрыл тактику украинских ДРГ

Полковник Алехин: Россия знала о планах ВСУ напасть на Белгород

14 марта 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

В составе украинских ДРГ всегда есть снайпер, сказал Геннадий Алехин Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Украины пытаются прорваться в Белгородскую область в местах, которые находятся под наиболее высоким огнем. Каждая группа, участвующая в операции, оснащена боевыми машинами. Об этом рассказал URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, находящийся сейчас в Белгородской области. По его словам, российским военным удалось заранее подготовить оборонительные позиции. Тактика ВСУ возле Белгорода «ВСУ используют на Белгородском приграничье тактику диверсионно-разведывательных групп. Они запускают дроны „Камикадзе“, беспилотники самолетного типа, другие виды БПЛА, ведут обстрелы вдоль всей Белгородско-Харьковской границы. ДРГ же пытаются атаковать на тех участках, которые подвергаются наиболее массированным обстрелам. Они выбирают места в зависимости от местности и рельефа. Также рано утром использовали старую тактику. Одновременно с дронами украинские военные запустили реактивные системы залпового огня Vampire и тактический ракетный комплекс „Точка-У“», — сказал Геннадий Алехин. Украинские ДРГ, работающие на Белгородском направлении, разбиваются на более мелкие в зависимости от текущих задач, отметил эксперт. «Допустим, наступает взвод или выше, то есть порядка 30-50 военных. Он разбивается на мелкие группы человек по 10-15, и пытается атаковать. Каждая такая группа получает технику: танк, боевую машину пехоты (БМП), бронетранспортер или кочующий пикап, где установлен миномет или другие стрелковые средства поражения. В составе этих небольших ДРГ всегда действуют снайперы, гранатометчики, туда привлекают и наемников», — продолжил военный обозреватель. Оборона РФ на Белгородско-Харьковском направлении Новость по теме Диверсанты пытаются прорваться в РФ: что происходит в Белгородской области. Видео Россия ждала массированную атаку в Белгородской области, сказал полковник запаса. Наши силы прикрытия границы не сидят сложа руки. Третий день подряд ВСУ пытаются атаковать территорию РФ. ВС РФ получили хорошие разведданные. Мы ждали этих атак. Были заранее замаскированы огневые позиции, где противник при попытке прорыва попадет в огневой мешок. Тут же подключаются ударные вертолеты, реактивная система залпового огня и другие огневые средства, которыми располагают в Белгородском регионе», — добавил собеседник агентства. По его словам, российская армия наносит четкие превентивные удары по местам дислокации украинских войск. «Мы стали использовать на участке между Белгородским приграничьем и Харьковым управляемые бомбы. Главная цель нанесения этих ударов — пункты управления, места расположения подразделений, которые кучкуются в районе Волчанска, Чугуева, Богодухова, Липцев, и оттуда уже выдвигаются по маршрутам. Уничтожают и места дислокации. Это в основном учебные центры бывших военных училищ, которые располагались в городе Харькове. Там есть полигоны, стрельбища, казармы и парки с боевой техникой», — подчеркнул Алехин. Атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область продолжаются несколько дней. В результате прилета снаряда в легковой автомобиль погиб водитель. По данным telegram-канала Mash, украинская ДРГ пытается проникнуть на территорию Белгородской области в районе села Сподарюшино. ВСУ также пытаются проникнуть на российскую территорию через населенный пункт Козинки. Город Грайворон пострадал от обстрела, один мужчина получил ранение руки, три автомобиля были повреждены. Минобороны РФ заявили, что при неудачной попытке прорыва было уничтожено около 195 участников ДРГ. Губернатор Роман Старовойт сообщил о попытках проникновения украинских диверсантов в Курскую область в районе Теткино. Росгвардия сообщила, что участвует в отражении нападения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Украины пытаются прорваться в Белгородскую область в местах, которые находятся под наиболее высоким огнем. Каждая группа, участвующая в операции, оснащена боевыми машинами. Об этом рассказал URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, находящийся сейчас в Белгородской области. По его словам, российским военным удалось заранее подготовить оборонительные позиции. «ВСУ используют на Белгородском приграничье тактику диверсионно-разведывательных групп. Они запускают дроны „Камикадзе“, беспилотники самолетного типа, другие виды БПЛА, ведут обстрелы вдоль всей Белгородско-Харьковской границы. ДРГ же пытаются атаковать на тех участках, которые подвергаются наиболее массированным обстрелам. Они выбирают места в зависимости от местности и рельефа. Также рано утром использовали старую тактику. Одновременно с дронами украинские военные запустили реактивные системы залпового огня Vampire и тактический ракетный комплекс „Точка-У“», — сказал Геннадий Алехин. Украинские ДРГ, работающие на Белгородском направлении, разбиваются на более мелкие в зависимости от текущих задач, отметил эксперт. «Допустим, наступает взвод или выше, то есть порядка 30-50 военных. Он разбивается на мелкие группы человек по 10-15, и пытается атаковать. Каждая такая группа получает технику: танк, боевую машину пехоты (БМП), бронетранспортер или кочующий пикап, где установлен миномет или другие стрелковые средства поражения. В составе этих небольших ДРГ всегда действуют снайперы, гранатометчики, туда привлекают и наемников», — продолжил военный обозреватель. Россия ждала массированную атаку в Белгородской области, сказал полковник запаса. Наши силы прикрытия границы не сидят сложа руки. Третий день подряд ВСУ пытаются атаковать территорию РФ. ВС РФ получили хорошие разведданные. Мы ждали этих атак. Были заранее замаскированы огневые позиции, где противник при попытке прорыва попадет в огневой мешок. Тут же подключаются ударные вертолеты, реактивная система залпового огня и другие огневые средства, которыми располагают в Белгородском регионе», — добавил собеседник агентства. По его словам, российская армия наносит четкие превентивные удары по местам дислокации украинских войск. «Мы стали использовать на участке между Белгородским приграничьем и Харьковым управляемые бомбы. Главная цель нанесения этих ударов — пункты управления, места расположения подразделений, которые кучкуются в районе Волчанска, Чугуева, Богодухова, Липцев, и оттуда уже выдвигаются по маршрутам. Уничтожают и места дислокации. Это в основном учебные центры бывших военных училищ, которые располагались в городе Харькове. Там есть полигоны, стрельбища, казармы и парки с боевой техникой», — подчеркнул Алехин. Атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область продолжаются несколько дней. В результате прилета снаряда в легковой автомобиль погиб водитель. По данным telegram-канала Mash, украинская ДРГ пытается проникнуть на территорию Белгородской области в районе села Сподарюшино. ВСУ также пытаются проникнуть на российскую территорию через населенный пункт Козинки. Город Грайворон пострадал от обстрела, один мужчина получил ранение руки, три автомобиля были повреждены. Минобороны РФ заявили, что при неудачной попытке прорыва было уничтожено около 195 участников ДРГ. Губернатор Роман Старовойт сообщил о попытках проникновения украинских диверсантов в Курскую область в районе Теткино. Росгвардия сообщила, что участвует в отражении нападения.