В ХМАО полиция перекрывала улицу из-за ДТП с грузовиками

На улице Тепловский тракт в Пыть-Яхе (ХМАО) произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и двух грузовиков. В результате происшествия, движение по улице перекрывали до устранения последствий, сообщили в МВД России по ХМАО.
«В результате ДТП повреждено два легковых автомобиля и два грузовых в составе полуприцепа. … Движение по улице перекрыто до устранения последствий произошедшего», — написано в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, 21-летний водитель легкового автомобиля выехал на дорогу, не пропустив КамАЗ с полуприцепом. Водитель КамАЗа попытался уйти от столкновения и выехал на встречную полосу, где в него врезался другой КамАЗ, который при торможении повредил своим полуприцепом припаркованный на обочине легковой автомобиль Хендай. В результате происшествия никто не пострадал.
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