В ХМАО полиция перекрывала улицу из-за ДТП с грузовиками

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Клипарт. Пермь, автомобильная авария, фура, тягач, грузовик, дтп
В ХМАО произошло ДТП с четырьмя автомобилями Фото:

На улице Тепловский тракт в Пыть-Яхе (ХМАО) произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и двух грузовиков. В результате происшествия, движение по улице перекрывали до устранения последствий, сообщили в МВД России по ХМАО.

«В результате ДТП повреждено два легковых автомобиля и два грузовых в составе полуприцепа. … Движение по улице перекрыто до устранения последствий произошедшего», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, 21-летний водитель легкового автомобиля выехал на дорогу, не пропустив КамАЗ с полуприцепом. Водитель КамАЗа попытался уйти от столкновения и выехал на встречную полосу, где в него врезался другой КамАЗ, который при торможении повредил своим полуприцепом припаркованный на обочине легковой автомобиль Хендай. В результате происшествия никто не пострадал.

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На улице Тепловский тракт в Пыть-Яхе (ХМАО) произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и двух грузовиков. В результате происшествия, движение по улице перекрывали до устранения последствий, сообщили в МВД России по ХМАО. «В результате ДТП повреждено два легковых автомобиля и два грузовых в составе полуприцепа. … Движение по улице перекрыто до устранения последствий произошедшего», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, 21-летний водитель легкового автомобиля выехал на дорогу, не пропустив КамАЗ с полуприцепом. Водитель КамАЗа попытался уйти от столкновения и выехал на встречную полосу, где в него врезался другой КамАЗ, который при торможении повредил своим полуприцепом припаркованный на обочине легковой автомобиль Хендай. В результате происшествия никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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