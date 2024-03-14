В ХМАО полиция перекрывала улицу из-за ДТП с грузовиками

14 марта 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО произошло ДТП с четырьмя автомобилями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На улице Тепловский тракт в Пыть-Яхе (ХМАО) произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и двух грузовиков. В результате происшествия, движение по улице перекрывали до устранения последствий, сообщили в МВД России по ХМАО. «В результате ДТП повреждено два легковых автомобиля и два грузовых в составе полуприцепа. … Движение по улице перекрыто до устранения последствий произошедшего», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, 21-летний водитель легкового автомобиля выехал на дорогу, не пропустив КамАЗ с полуприцепом. Водитель КамАЗа попытался уйти от столкновения и выехал на встречную полосу, где в него врезался другой КамАЗ, который при торможении повредил своим полуприцепом припаркованный на обочине легковой автомобиль Хендай. В результате происшествия никто не пострадал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На улице Тепловский тракт в Пыть-Яхе (ХМАО) произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и двух грузовиков. В результате происшествия, движение по улице перекрывали до устранения последствий, сообщили в МВД России по ХМАО. «В результате ДТП повреждено два легковых автомобиля и два грузовых в составе полуприцепа. … Движение по улице перекрыто до устранения последствий произошедшего», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, 21-летний водитель легкового автомобиля выехал на дорогу, не пропустив КамАЗ с полуприцепом. Водитель КамАЗа попытался уйти от столкновения и выехал на встречную полосу, где в него врезался другой КамАЗ, который при торможении повредил своим полуприцепом припаркованный на обочине легковой автомобиль Хендай. В результате происшествия никто не пострадал.