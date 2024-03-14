Лавров заявил, что хочет посетить Донбасс

Лавров хочет посмотреть, в чем нуждаются дипломаты РФ в Донбассе
Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал свои планы посетить российские дипломатические представительства в Донбассе. Он выразил желание лично встретиться с сотрудниками и узнать об их потребностях.
«Хочу съездить туда [в Донбасс] и поговорить с сотрудниками наших представительств. Посмотреть, в чем они нуждаются», — заявил Лавров в передаче «Соловьев Live» на телеканале «Россия 1».
В ходе интервью министр также сообщил о скором открытии представительств МИД России в Запорожской и Херсонской областях. В Луганске и Донецке уже существуют представительства МИД РФ.
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