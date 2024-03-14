Лавров заявил, что хочет посетить Донбасс

14 марта 2024 в 23:06 Размер текста - 17 +

Лавров хочет посмотреть, в чем нуждаются дипломаты РФ в Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал свои планы посетить российские дипломатические представительства в Донбассе. Он выразил желание лично встретиться с сотрудниками и узнать об их потребностях. «Хочу съездить туда [в Донбасс] и поговорить с сотрудниками наших представительств. Посмотреть, в чем они нуждаются», — заявил Лавров в передаче «Соловьев Live» на телеканале «Россия 1». В ходе интервью министр также сообщил о скором открытии представительств МИД России в Запорожской и Херсонской областях. В Луганске и Донецке уже существуют представительства МИД РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал свои планы посетить российские дипломатические представительства в Донбассе. Он выразил желание лично встретиться с сотрудниками и узнать об их потребностях. «Хочу съездить туда [в Донбасс] и поговорить с сотрудниками наших представительств. Посмотреть, в чем они нуждаются», — заявил Лавров в передаче «Соловьев Live» на телеканале «Россия 1». В ходе интервью министр также сообщил о скором открытии представительств МИД России в Запорожской и Херсонской областях. В Луганске и Донецке уже существуют представительства МИД РФ.