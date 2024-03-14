14 марта 2024

Лавров заявил, что хочет посетить Донбасс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Лавров хочет посмотреть, в чем нуждаются дипломаты РФ в Донбассе Фото:

Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал свои планы посетить российские дипломатические представительства в Донбассе. Он выразил желание лично встретиться с сотрудниками и узнать об их потребностях.

«Хочу съездить туда [в Донбасс] и поговорить с сотрудниками наших представительств. Посмотреть, в чем они нуждаются», — заявил Лавров в передаче «Соловьев Live» на телеканале «Россия 1».

В ходе интервью министр также сообщил о скором открытии представительств МИД России в Запорожской и Херсонской областях. В Луганске и Донецке уже существуют представительства МИД РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал свои планы посетить российские дипломатические представительства в Донбассе. Он выразил желание лично встретиться с сотрудниками и узнать об их потребностях. «Хочу съездить туда [в Донбасс] и поговорить с сотрудниками наших представительств. Посмотреть, в чем они нуждаются», — заявил Лавров в передаче «Соловьев Live» на телеканале «Россия 1». В ходе интервью министр также сообщил о скором открытии представительств МИД России в Запорожской и Херсонской областях. В Луганске и Донецке уже существуют представительства МИД РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...