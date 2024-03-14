В аварии в Кургане пострадал человек (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На улице Ленина в Кургане произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Спасателям пришлось доставать пострадавшего из машины. Информация об этом опубликована в паблике «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«Произошло лобовое столкновение двух автомобилей 14 марта вечером на улице Ленина. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали его в скорую помощь», — говорится в посте спасателей.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Кургану по теме публикации. Ответ ожидается.

Иномарка и отечественный автомобиль столкнулись лоб в лоб в Кургане Фото: автор фото не указан, паблик «ВКонтакте» «Спасатели Кургана», https://vk.com/rescuer45