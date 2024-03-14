В центре Кургана столкнулись два автомобиля, есть пострадавший. Фото

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Клипарт. Екатеринбург, дтп, разбитый автомобиль, авария
В аварии в Кургане пострадал человек (архивное фото) Фото:

На улице Ленина в Кургане произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Спасателям пришлось доставать пострадавшего из машины. Информация об этом опубликована в паблике «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«Произошло лобовое столкновение двух автомобилей 14 марта вечером на улице Ленина. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали его в скорую помощь», — говорится в посте спасателей.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Кургану по теме публикации. Ответ ожидается.

Иномарка и отечественный автомобиль столкнулись лоб в лоб в Кургане
Иномарка и отечественный автомобиль столкнулись лоб в лоб в Кургане
Фото:

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На улице Ленина в Кургане произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Спасателям пришлось доставать пострадавшего из машины. Информация об этом опубликована в паблике «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «Произошло лобовое столкновение двух автомобилей 14 марта вечером на улице Ленина. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали его в скорую помощь», — говорится в посте спасателей. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Кургану по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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