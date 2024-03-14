В аварии в Кургане пострадал человек (архивное фото)
На улице Ленина в Кургане произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Спасателям пришлось доставать пострадавшего из машины. Информация об этом опубликована в паблике «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте».
«Произошло лобовое столкновение двух автомобилей 14 марта вечером на улице Ленина. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали его в скорую помощь», — говорится в посте спасателей.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Кургану по теме публикации. Ответ ожидается.
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