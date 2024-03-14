14 марта 2024

В магазинах ЯНАО начнет действовать механизм блокировки просроченных товаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, покупатель, продукты, касса, супермаркет, магазин
Я ЯНАО начнут блокировать просроченную табачную продукцию и пиво в кегах Фото:

С 1 апреля 2024 года в магазинах ЯНАО начнет действовать механизм блокировки просроченных товаров. Пока он будет работать только для табачной продукции и пива в кегах, но постепенно к ним добавятся и другие продукты. Об этом сообщили в правительстве региона.

«В ямальских магазинах начнет действовать механизм блокировки просроченных товаров. <…> С 1 апреля механизм блокировки заработает для табачной продукции и пива в кегах. <…> Запреты продаж будут вводиться поэтапно», — написано на сайте ведомства.

Постепенно механизм будет блокировать просроченные молочные продукты, упакованную воду, пиво, косметику, БАДы, шины, обувь, продукцию легкой промышленности, безалкогольные напитки и соки. Такая мера позволит устранить возможность купить в магазине просроченный или нелегальный товар.

Магазины «Магнит» и «Лента» были готовы к запуску оборудования для блокировки просроченных товаров на кассах еще в январе 2024 года. Они собирались постепенно вводить этот механизм во все магазины своих сетей.

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С 1 апреля 2024 года в магазинах ЯНАО начнет действовать механизм блокировки просроченных товаров. Пока он будет работать только для табачной продукции и пива в кегах, но постепенно к ним добавятся и другие продукты. Об этом сообщили в правительстве региона. «В ямальских магазинах начнет действовать механизм блокировки просроченных товаров. <…> С 1 апреля механизм блокировки заработает для табачной продукции и пива в кегах. <…> Запреты продаж будут вводиться поэтапно», — написано на сайте ведомства. Постепенно механизм будет блокировать просроченные молочные продукты, упакованную воду, пиво, косметику, БАДы, шины, обувь, продукцию легкой промышленности, безалкогольные напитки и соки. Такая мера позволит устранить возможность купить в магазине просроченный или нелегальный товар. Магазины «Магнит» и «Лента» были готовы к запуску оборудования для блокировки просроченных товаров на кассах еще в январе 2024 года. Они собирались постепенно вводить этот механизм во все магазины своих сетей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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