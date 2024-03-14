14 марта 2024

Рогов объяснил, почему Зеленский начал чистку в рядах ВСУ

Рогов: Зеленский начал увольнять командиров ВСУ, опасаясь бунта
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Зеленского ненавидят в ВСУ, полагает Рогов Фото:

Чистка в командном составе украинских войск началась по приказу президента Украины Владимира Зеленского, который опасался начала бунта. Об этом заявил председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Зеленского ненавидят, он грабит армию, отправляет людей на убой, принимает идиотские решения по проведению военных действий. После информации о возможном бунте Зеленский начал зачистку среди командиров украинских войск», — заявил Рогов РИА Новости.

Эти события разворачиваются на фоне слухов о недовольстве в рядах ВСУ и отставки главкома Валерия Залужного. Кроме того, представители элитных подразделений ВСУ и других украинских силовых структур обсуждают планы по свержению нынешнего руководства страны и созданию новой радикальной партии.

В начале марта Зеленский провел ряд перестановок в ВСУ. URA.RU собрало все громкие отставки украинских чиновников за время проведения СВО.

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Чистка в командном составе украинских войск началась по приказу президента Украины Владимира Зеленского, который опасался начала бунта. Об этом заявил председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «Зеленского ненавидят, он грабит армию, отправляет людей на убой, принимает идиотские решения по проведению военных действий. После информации о возможном бунте Зеленский начал зачистку среди командиров украинских войск», — заявил Рогов РИА Новости. Эти события разворачиваются на фоне слухов о недовольстве в рядах ВСУ и отставки главкома Валерия Залужного. Кроме того, представители элитных подразделений ВСУ и других украинских силовых структур обсуждают планы по свержению нынешнего руководства страны и созданию новой радикальной партии. В начале марта Зеленский провел ряд перестановок в ВСУ. URA.RU собрало все громкие отставки украинских чиновников за время проведения СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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