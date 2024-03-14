Рогов объяснил, почему Зеленский начал чистку в рядах ВСУ

Рогов: Зеленский начал увольнять командиров ВСУ, опасаясь бунта

15 марта 2024 в 04:53 Размер текста - 17 +

Зеленского ненавидят в ВСУ, полагает Рогов Фото: Официальный сайт президента Украины Чистка в командном составе украинских войск началась по приказу президента Украины Владимира Зеленского, который опасался начала бунта. Об этом заявил председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «Зеленского ненавидят, он грабит армию, отправляет людей на убой, принимает идиотские решения по проведению военных действий. После информации о возможном бунте Зеленский начал зачистку среди командиров украинских войск», — заявил Рогов РИА Новости. Эти события разворачиваются на фоне слухов о недовольстве в рядах ВСУ и отставки главкома Валерия Залужного. Кроме того, представители элитных подразделений ВСУ и других украинских силовых структур обсуждают планы по свержению нынешнего руководства страны и созданию новой радикальной партии. В начале марта Зеленский провел ряд перестановок в ВСУ. URA.RU собрало все громкие отставки украинских чиновников за время проведения СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чистка в командном составе украинских войск началась по приказу президента Украины Владимира Зеленского, который опасался начала бунта. Об этом заявил председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «Зеленского ненавидят, он грабит армию, отправляет людей на убой, принимает идиотские решения по проведению военных действий. После информации о возможном бунте Зеленский начал зачистку среди командиров украинских войск», — заявил Рогов РИА Новости. Эти события разворачиваются на фоне слухов о недовольстве в рядах ВСУ и отставки главкома Валерия Залужного. Кроме того, представители элитных подразделений ВСУ и других украинских силовых структур обсуждают планы по свержению нынешнего руководства страны и созданию новой радикальной партии. В начале марта Зеленский провел ряд перестановок в ВСУ. URA.RU собрало все громкие отставки украинских чиновников за время проведения СВО.