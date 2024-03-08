Зеленский продолжил зачистку неугодных: серия громких отставок за период СВО

Официальный представитель МИД Украины Николенко ушел в отставку

08 марта 2024 в 22:57 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский с начала СВО внес существенные коррективы в руководящий состав Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко покинул свой пост. Это произошло на фоне серии отставок и увольнений на Украине. Президент Владимир Зеленский ранее уволил главкома ВСУ Валерия Залужного, назначив его послом Украины в Великобритании. Также возникли слухи о предстоящем увольнении главы МИД Дмитрия Кулебы. URA.RU собрало все громки отставки украинских чиновников за время проведения СВО. Последние громкие перестановки Увольнение Валерия Залужного с поста главкома ВСУ, назначение генерал-полковника Александра Сырского Конфликт между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным стал серьезнее из-за желания Зеленского самостоятельно руководить армией. В результате Залужный лишился своей должности. 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Аналитика Анатоль Ливен заявлял, что текущие политические волнения в Киеве связаны с желанием различных политических фигур переложить ответственность за будущее соглашение с Россией на кого-то другого. Аналитик также предупреждает, что если Киев будет затягивать этот вопрос, то Украина не сможет предложить ничего Москве при заключении сделки. Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко покинул свой пост. Это произошло на фоне серии отставок и увольнений на Украине. Президент Владимир Зеленский ранее уволил главкома ВСУ Валерия Залужного, назначив его послом Украины в Великобритании. Также возникли слухи о предстоящем увольнении главы МИД Дмитрия Кулебы. URA.RU собрало все громки отставки украинских чиновников за время проведения СВО. Конфликт между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным стал серьезнее из-за желания Зеленского самостоятельно руководить армией. В результате Залужный лишился своей должности. Вместо него Зеленский назначил Александра Сырского, и это связано с новыми планами Киева на фронте, объявил сам украинский президент на пресс-конференции. По словам военного политолога Олега Иванникова, в связи с серией неудач на поле боя, Александра Сырского могут сменить на командующего Сухопутными войсками Украины Александра Павлюка. Украинские генералы пытаются перекинуть ответственность друг на друга за провалы на фронте, однако основным виновником будет признан Сырский. Решение о смене командующего может быть принято в ближайшее время. Иван Баканов был отстранен от должности по решению Верховной Рады. Владимир Зеленский принял это решение из-за случаев госизмен у сотрудников СБУ. Зеленский также начал кадровую чистку в СБУ, сменив глав УСБУ в пяти областях Украины. Офисный советник президента Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) 17 января сообщил о своем решении подать заявление об увольнении. Он выразил желание показать пример цивилизованного поведения, уйдя в отставку после принципиальной ошибки на своем посту. В Днепропетровске произошло обрушение подъезда жилого дома. Алексей Арестович, выступая на одном из youtube-каналов, допустил высказывание о том, что на здание упала и взорвалась ракета, которую сбили средства противовоздушной обороны Украины. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко 24 января написал заявление об увольнении с должности. По информации источников, на его место планировалось назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу. Вячеслав Шаповалов 24 января написал заявление об увольнении по собственному желанию. Министр обороны Украины поддержал его решение, указывая на необходимость обеспечения стабильности вооруженных сил. Алексей Симоненко 24 января подал заявление об увольнении по собственному желанию. Генеральный прокурор Андрей Костин подписал соответствующий приказ. Владимир Зеленский 25 января уволил глав Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской областей. От должности были освобождены Алексей Кулеба, Валентина Резниченко, Александр Старух, Дмитрий Живицкий и Ярослав Янушевич. Алексей Резников написал заявление об увольнении после скандала в министерстве. Бывший депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что Резников подал в отставку и ему должны вручить подозрение. Служба безопасности Украины обвинила Минобороны в хищении продовольствия для армии. Сергей Наев рассказал о том, как узнал о своем увольнении. Он заявил, что информацию об увольнении с должности командующего объединенными силами ВСУ увидел в средствах массовой информации. Владимир Карпенко 1 марта был назначен новым командующим силами логистики ВС Украины. Он сменил на этой должности Олега Гуляка. Владимир Зеленский 5 марта объявил о новых кадровых назначениях в Силах обороны Украины. Он отметил, что реальные боевые командиры с фронта из бригад были привлечены для разработки решений. Однако конкретные детали перестановок не были уточнены. Новый состав Генштаба ВСУ был назначен 10 февраля 2024 года. Генералы Алексей Шевченко, Владимир Горбатюк и Михаил Драпатый были назначены на руководящие должности в различных областях. Зеленский отметил, что их обязанности включают оперативную работу, логистику и подготовку военных. Депутат Верховной Рады Ирина Геращенко назвала перестановки в командовании ВСУ «зачисткой» и выразила недовольство отсутствием объяснений при смене руководства. Она призвала к улучшению координации между руководителями и подразделениями. Аналитика Анатоль Ливен заявлял, что текущие политические волнения в Киеве связаны с желанием различных политических фигур переложить ответственность за будущее соглашение с Россией на кого-то другого. Аналитик также предупреждает, что если Киев будет затягивать этот вопрос, то Украина не сможет предложить ничего Москве при заключении сделки. Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов)