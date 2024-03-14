«Коммерсант»: Индия прекратила покупать премиальную нефть РФ

15 марта 2024 в 05:11 Размер текста - 17 +

Индия уже два месяца не приобретает нефть сортов ВСТО и Sokol Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Один из крупнейших покупателей российской премиальной нефти — Индия — уже два месяца не приобретает сорта ВСТО и Sokol. Такие данные приводит компания Kpler, специализирующаяся на сборе данных о сырьевых рынках. «Индия резко прекратила закупать премиальные сорта российской нефти — ВСТО и Sokol», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на Kpler. По их информации, такая ситуация имеет место уже два месяца. Основным покупателем ВСТО является Китай — они приобретали 800 тысяч баррелей в сутки в 2023 году, однако Индия тоже является крупным покупателем — 95 тысяч баррелей в сутки в 2023 году. Если сокращение отгрузок Sokol связано с разногласиями в расчетах за нефть и опасениями индийских покупателей после ужесточения потолка цен на российскую нефть, то причины прекращения закупа ВСТО пока не известны. Цены на экспортные отечественные нефтепродукты в апреле показали рост. Это произошло после того, как Россия объявила о добровольном сокращении нефти, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из крупнейших покупателей российской премиальной нефти — Индия — уже два месяца не приобретает сорта ВСТО и Sokol. Такие данные приводит компания Kpler, специализирующаяся на сборе данных о сырьевых рынках. «Индия резко прекратила закупать премиальные сорта российской нефти — ВСТО и Sokol», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на Kpler. По их информации, такая ситуация имеет место уже два месяца. Основным покупателем ВСТО является Китай — они приобретали 800 тысяч баррелей в сутки в 2023 году, однако Индия тоже является крупным покупателем — 95 тысяч баррелей в сутки в 2023 году. Если сокращение отгрузок Sokol связано с разногласиями в расчетах за нефть и опасениями индийских покупателей после ужесточения потолка цен на российскую нефть, то причины прекращения закупа ВСТО пока не известны. Цены на экспортные отечественные нефтепродукты в апреле показали рост. Это произошло после того, как Россия объявила о добровольном сокращении нефти, передает телеканал 360.