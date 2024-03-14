14 марта 2024

«Коммерсант»: Индия прекратила покупать премиальную нефть РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсия для общественников, экологов и представителей СМИ на предприятие ПАО «ЧМК». Челябинск, масло, газпром, лукойл, нефть, бочки, нефтепродукты
Индия уже два месяца не приобретает нефть сортов ВСТО и Sokol Фото:

Один из крупнейших покупателей российской премиальной нефти — Индия — уже два месяца не приобретает сорта ВСТО и Sokol. Такие данные приводит компания Kpler, специализирующаяся на сборе данных о сырьевых рынках.

«Индия резко прекратила закупать премиальные сорта российской нефти — ВСТО и Sokol», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на Kpler. По их информации, такая ситуация имеет место уже два месяца.

Основным покупателем ВСТО является Китай — они приобретали 800 тысяч баррелей в сутки в 2023 году, однако Индия тоже является крупным покупателем — 95 тысяч баррелей в сутки в 2023 году. Если сокращение отгрузок Sokol связано с разногласиями в расчетах за нефть и опасениями индийских покупателей после ужесточения потолка цен на российскую нефть, то причины прекращения закупа ВСТО пока не известны.

Цены на экспортные отечественные нефтепродукты в апреле показали рост. Это произошло после того, как Россия объявила о добровольном сокращении нефти, передает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один из крупнейших покупателей российской премиальной нефти — Индия — уже два месяца не приобретает сорта ВСТО и Sokol. Такие данные приводит компания Kpler, специализирующаяся на сборе данных о сырьевых рынках. «Индия резко прекратила закупать премиальные сорта российской нефти — ВСТО и Sokol», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на Kpler. По их информации, такая ситуация имеет место уже два месяца. Основным покупателем ВСТО является Китай — они приобретали 800 тысяч баррелей в сутки в 2023 году, однако Индия тоже является крупным покупателем — 95 тысяч баррелей в сутки в 2023 году. Если сокращение отгрузок Sokol связано с разногласиями в расчетах за нефть и опасениями индийских покупателей после ужесточения потолка цен на российскую нефть, то причины прекращения закупа ВСТО пока не известны. Цены на экспортные отечественные нефтепродукты в апреле показали рост. Это произошло после того, как Россия объявила о добровольном сокращении нефти, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...