В Сеуле из-за Украины отменили спектакль с примой-балериной Большого театра

До этого Киев призвал Южную Корею отказаться от сотрудничества с Россией Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Постановка Modanse, которая должна была пройти в апреле в Южной Корее, отменена из-за требований Киева. В ней должна был участвовать прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

«Постановка Modanse, которая должна была состояться в Республике Корея 17—21 апреля, была отменена, принимая во внимание безопасность зрителей и артистов. Приносим искренние извинения», — говорится на сайте Сеульского центра искусства. Сообщение передает газета The Korea Times . Именно в центре и должно было пройти мероприятие.

Такое же заявление опубликовала и компания InArts Production. Она занималась организацией гастролей. Мероприятие планировалось еще до пандемии, однако было отменено из-за Украины.

Ранее посольство Украины в Южной Корее призвало отменить культурное сотрудничество с Россией. К этому требованию присоединились и другие представители Евросоюза.

Посольство РФ в Сеуле назвало такие действия бестактными. Там отметили, что Киев пытается сорвать мероприятие, которые было утверждено еще несколько лет назад.