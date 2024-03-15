В Сеуле из-за Украины отменили спектакль с примой-балериной Большого театра

Постановка Modanse, которая должна была пройти в апреле в Южной Корее, отменена из-за требований Киева. В ней должна был участвовать прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. Об этом рассказали организаторы мероприятия.
«Постановка Modanse, которая должна была состояться в Республике Корея 17—21 апреля, была отменена, принимая во внимание безопасность зрителей и артистов. Приносим искренние извинения», — говорится на сайте Сеульского центра искусства. Сообщение передает газета
Такое же заявление опубликовала и компания InArts Production. Она занималась организацией гастролей. Мероприятие планировалось еще до пандемии, однако было отменено из-за Украины.
Ранее посольство Украины в Южной Корее призвало отменить культурное сотрудничество с Россией. К этому требованию присоединились и другие представители Евросоюза.
Посольство РФ в Сеуле назвало такие действия бестактными. Там отметили, что Киев пытается сорвать мероприятие, которые было утверждено еще несколько лет назад.
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