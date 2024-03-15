В Сеуле из-за Украины отменили спектакль с примой-балериной Большого театра

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Открытый урок преподавателя классического танца Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Фетона Миоцци. Сургут, балет
До этого Киев призвал Южную Корею отказаться от сотрудничества с Россией Фото:

Постановка Modanse, которая должна была пройти в апреле в Южной Корее, отменена из-за требований Киева. В ней должна был участвовать прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

«Постановка Modanse, которая должна была состояться в Республике Корея 17—21 апреля, была отменена, принимая во внимание безопасность зрителей и артистов. Приносим искренние извинения», — говорится на сайте Сеульского центра искусства. Сообщение передает газета The Korea Times. Именно в центре и должно было пройти мероприятие.

Такое же заявление опубликовала и компания InArts Production. Она занималась организацией гастролей. Мероприятие планировалось еще до пандемии, однако было отменено из-за Украины.

Ранее посольство Украины в Южной Корее призвало отменить культурное сотрудничество с Россией. К этому требованию присоединились и другие представители Евросоюза.

Посольство РФ в Сеуле назвало такие действия бестактными. Там отметили, что Киев пытается сорвать мероприятие, которые было утверждено еще несколько лет назад.

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Постановка Modanse, которая должна была пройти в апреле в Южной Корее, отменена из-за требований Киева. В ней должна был участвовать прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. Об этом рассказали организаторы мероприятия. «Постановка Modanse, которая должна была состояться в Республике Корея 17—21 апреля, была отменена, принимая во внимание безопасность зрителей и артистов. Приносим искренние извинения», — говорится на сайте Сеульского центра искусства. Сообщение передает газета The Korea Times. Именно в центре и должно было пройти мероприятие. Такое же заявление опубликовала и компания InArts Production. Она занималась организацией гастролей. Мероприятие планировалось еще до пандемии, однако было отменено из-за Украины. Ранее посольство Украины в Южной Корее призвало отменить культурное сотрудничество с Россией. К этому требованию присоединились и другие представители Евросоюза. Посольство РФ в Сеуле назвало такие действия бестактными. Там отметили, что Киев пытается сорвать мероприятие, которые было утверждено еще несколько лет назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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