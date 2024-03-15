ВСУ атаковали два российских региона

Минобороны РФ: сбиты пять дронов над Белгородской и Калужской областями

15 марта 2024 в 09:17 Размер текста - 17 +

В Минобороны отметили, что ВСУ использовали для атаки беспилотники самолетного типа Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Над территориями Белгородской и Калужской областей были сбиты пять беспилотников и два реактивных снаряда. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Отмечается, что атака была ночью. Украина пыталась атаковать территории России при помощи системы залпового огня БМ-21 «Град». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над территориями Белгородской и Калужской областей были сбиты пять беспилотников и два реактивных снаряда. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Отмечается, что атака была ночью. Украина пыталась атаковать территории России при помощи системы залпового огня БМ-21 «Град».