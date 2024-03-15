ВСУ атаковали два российских региона

В Минобороны отметили, что ВСУ использовали для атаки беспилотники самолетного типа
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Над территориями Белгородской и Калужской областей были сбиты пять беспилотников и два реактивных снаряда. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей», — сообщили в
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