ВСУ атаковали два российских региона

Минобороны РФ: сбиты пять дронов над Белгородской и Калужской областями
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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, бла,  дрон,  stock
В Минобороны отметили, что ВСУ использовали для атаки беспилотники самолетного типа Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Над территориями Белгородской и Калужской областей были сбиты пять беспилотников и два реактивных снаряда. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Отмечается, что атака была ночью. Украина пыталась атаковать территории России при помощи системы залпового огня БМ-21 «Град».

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Над территориями Белгородской и Калужской областей были сбиты пять беспилотников и два реактивных снаряда. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Отмечается, что атака была ночью. Украина пыталась атаковать территории России при помощи системы залпового огня БМ-21 «Град».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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