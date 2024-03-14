В Перми стартовали выборы президента РФ. Фоторепортаж

15 марта 2024 в 09:31 Размер текста - 17 +

Пермяки выбирают президента Российской Федерации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Перми началось голосование по выборам президента Российской Федерации. Избирательные участки открылись в 08:00. Они будут работать с восьми утра до девяти вечера с 15 по 17 марта. Всего на территории Пермского края 1786 постоянных и 38 временных участков. В 08:00 на многих участках уже были очереди из избирателей. За выборами следят более 10 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Пермского края. Также в Перми присутствуют международные наблюдатели. Они приехали в регион из Германии, Австрии, Болгарии и других стран. Во время открытия избирательных участков был включен гимн России Фото: URA.RU Урны для бюллетеней Фото: URA.RU Первые избиратели пришли на участок № 3107 в Перми Фото: URA.RU Пермяки голосуют на выборах президента РФ Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми началось голосование по выборам президента Российской Федерации. Избирательные участки открылись в 08:00. Они будут работать с восьми утра до девяти вечера с 15 по 17 марта. Всего на территории Пермского края 1786 постоянных и 38 временных участков. В 08:00 на многих участках уже были очереди из избирателей. За выборами следят более 10 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Пермского края. Также в Перми присутствуют международные наблюдатели. Они приехали в регион из Германии, Австрии, Болгарии и других стран.