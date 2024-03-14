Пермяки выбирают президента Российской Федерации
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
В Перми началось голосование по выборам президента Российской Федерации. Избирательные участки открылись в 08:00. Они будут работать с восьми утра до девяти вечера с 15 по 17 марта.
Всего на территории Пермского края 1786 постоянных и 38 временных участков. В 08:00 на многих участках уже были очереди из избирателей. За выборами следят более 10 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Пермского края. Также в Перми присутствуют международные наблюдатели. Они приехали в регион из Германии, Австрии, Болгарии и других стран.
Во время открытия избирательных участков был включен гимн России
Урны для бюллетеней
Первые избиратели пришли на участок № 3107 в Перми
Пермяки голосуют на выборах президента РФ
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