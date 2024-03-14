14 марта 2024

В Перми стартовали выборы президента РФ. Фоторепортаж

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Выборы 2024. Курган, выборы 2024
Пермяки выбирают президента Российской Федерации Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Перми началось голосование по выборам президента Российской Федерации. Избирательные участки открылись в 08:00. Они будут работать с восьми утра до девяти вечера с 15 по 17 марта.

Всего на территории Пермского края 1786 постоянных и 38 временных участков. В 08:00 на многих участках уже были очереди из избирателей. За выборами следят более 10 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Пермского края. Также в Перми присутствуют международные наблюдатели. Они приехали в регион из Германии, Австрии, Болгарии и других стран.

Во время открытия избирательных участков был включен гимн России
Во время открытия избирательных участков был включен гимн России
Фото:
Урны для бюллетеней
Урны для бюллетеней
Фото:
Первые избиратели пришли на участок № 3107 в Перми
Первые избиратели пришли на участок № 3107 в Перми
Фото:
Пермяки голосуют на выборах президента РФ
Пермяки голосуют на выборах президента РФ
Фото:

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В Перми началось голосование по выборам президента Российской Федерации. Избирательные участки открылись в 08:00. Они будут работать с восьми утра до девяти вечера с 15 по 17 марта. Всего на территории Пермского края 1786 постоянных и 38 временных участков. В 08:00 на многих участках уже были очереди из избирателей. За выборами следят более 10 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Пермского края. Также в Перми присутствуют международные наблюдатели. Они приехали в регион из Германии, Австрии, Болгарии и других стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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