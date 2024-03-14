14 марта 2024

Выборы президента-2024 в Тюменской области, день первый. Онлайн-трансляция

В Тюменской области стартовало голосование на выборах президента
© Служба новостей «URA.RU»
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Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово, референдум, звездочка, голосование, урна для голосования
Проголосовать за кандидатов можно с 8:00 до 20:00 Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Тюменской области стартовало голосование за кандидатов на должность президента России. Выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта. URA.RU будет ежедневно вести трансляцию главных событий.

09:37 15.03.2024 Военнослужащие штурмового отряда «Шторм», которые находятся на линии боевого соприкосновения, обратились к жителям Тюменской области. Бойцы призвали каждого прийти на выборы президента РФ.

«Уважаемые земляки! Сейчас, на наших глазах, пишется история. Наше Отечество встало на защиту веры, людей и наших ценностей. И именно сейчас происходят выборы президента. Мы проголосовали. Только вместе мы можем достигнуть поставленных целей», — сказали военные.

09:24 15.03.2024 «Тюменцы всегда проявляют активность, доказывая, что умеют объединяться для принятия важных решений. Обязательно найдите время и реализуйте свое избирательное право в течение трех дней. Сегодня важны единство и консолидация всех граждан нашей страны! Будьте вместе со всей Россией!» — обратился к тюменцам глава администрации города Руслан Кухарук.

09:18 15.03.2024 Представитель Всероссийского центра изучения общественного мнения рассказала URA.RU, что на выходе с избирательных участков тюменцев просят принять участие в опросе. Граждан спрашивают, за кого они голосовали — после того, как решение принято, задавать такие вопросы вполне законно. Результаты опроса лягут в основу статистических данных.

09:07 15.03.2024 В Тюменской области приняты все меры, чтобы голосование прошло безопасно. Избирательные участки оборудованы металлодетекторами: на крупных установлены рамки, на остальных в наличии ручные приборы. Также отработаны алгоритмы в случае ЧС. Об этом в ходе своего брифинга рассказал губернатор региона Александр Моор.

08:58 15.03.2024 На избирательных участках Тюменской области образовываются очереди, что можно увидеть на фото, предоставленных информационным центром правительства региона. Множество тюменцев решили прийти и проголосовать с самого утра.

08:45 15.03.2024 Свой голос на выборах отдал губернатор Тюменской области Александр Моор.

08:40 15.03.2024 «Уже более 2 600 земляков отдали свои голоса на выборах президента РФ в Тюменской области. Избирательные участки ждут вас. Определите завтрашний день города, нашей Тюменской области и Российской Федерации», — обратился к тюменцам председатель Избирательной комиссии региона Игорь Халин.

08:32 15.03.2024 В Тюменской области работает 1061 постоянный избирательный участок. Еще девять временных комиссий созданы в больницах и следственных изоляторах.

08:23 15.03.2024 Ранее прийти на участки и сделать свой выбор тюменцев призвал губернатор региона Александр Моор. Он отметил, что позитивные изменения невозможны без участия граждан и сильного лидера.

«Всем нам предстоит ответить на вопрос: какое будущее мы выберем для себя и своих детей? Выполните свой гражданский долг, примите участие в выборах», — сказал глава региона.

08:13 15.03.2024 За процессом выборов следят порядка 3 000 общественных наблюдателей. Ежедневно работает и Общественный штаб наблюдения за выборами. В нем специалисты отслеживают ход голосования при помощи трансляции с 920 камер, установленных на избирательных участках.

08:06 15.03.2024 Найти свой избирательный участок жители области могут на сайте Центральной избирательной комиссии РФ, либо на портале мойучасток.рф.

08:00 15.03.2024 В Тюменской области начали работу избирательные участки. Голосование в каждый из дней выборов продлится с 8:00 до 20:00.

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В Тюменской области стартовало голосование за кандидатов на должность президента России. Выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта. URA.RU будет ежедневно вести трансляцию главных событий. 09:37 15.03.2024 Военнослужащие штурмового отряда «Шторм», которые находятся на линии боевого соприкосновения, обратились к жителям Тюменской области. Бойцы призвали каждого прийти на выборы президента РФ. «Уважаемые земляки! Сейчас, на наших глазах, пишется история. Наше Отечество встало на защиту веры, людей и наших ценностей. И именно сейчас происходят выборы президента. Мы проголосовали. Только вместе мы можем достигнуть поставленных целей», — сказали военные. 09:24 15.03.2024 «Тюменцы всегда проявляют активность, доказывая, что умеют объединяться для принятия важных решений. Обязательно найдите время и реализуйте свое избирательное право в течение трех дней. Сегодня важны единство и консолидация всех граждан нашей страны! Будьте вместе со всей Россией!» — обратился к тюменцам глава администрации города Руслан Кухарук. 09:18 15.03.2024 Представитель Всероссийского центра изучения общественного мнения рассказала URA.RU, что на выходе с избирательных участков тюменцев просят принять участие в опросе. Граждан спрашивают, за кого они голосовали — после того, как решение принято, задавать такие вопросы вполне законно. Результаты опроса лягут в основу статистических данных. 09:07 15.03.2024 В Тюменской области приняты все меры, чтобы голосование прошло безопасно. Избирательные участки оборудованы металлодетекторами: на крупных установлены рамки, на остальных в наличии ручные приборы. Также отработаны алгоритмы в случае ЧС. Об этом в ходе своего брифинга рассказал губернатор региона Александр Моор. 08:58 15.03.2024 На избирательных участках Тюменской области образовываются очереди, что можно увидеть на фото, предоставленных информационным центром правительства региона. Множество тюменцев решили прийти и проголосовать с самого утра. 08:45 15.03.2024 Свой голос на выборах отдал губернатор Тюменской области Александр Моор. 08:40 15.03.2024 «Уже более 2 600 земляков отдали свои голоса на выборах президента РФ в Тюменской области. Избирательные участки ждут вас. Определите завтрашний день города, нашей Тюменской области и Российской Федерации», — обратился к тюменцам председатель Избирательной комиссии региона Игорь Халин. 08:32 15.03.2024 В Тюменской области работает 1061 постоянный избирательный участок. Еще девять временных комиссий созданы в больницах и следственных изоляторах. 08:23 15.03.2024 Ранее прийти на участки и сделать свой выбор тюменцев призвал губернатор региона Александр Моор. Он отметил, что позитивные изменения невозможны без участия граждан и сильного лидера. «Всем нам предстоит ответить на вопрос: какое будущее мы выберем для себя и своих детей? Выполните свой гражданский долг, примите участие в выборах», — сказал глава региона. 08:13 15.03.2024 За процессом выборов следят порядка 3 000 общественных наблюдателей. Ежедневно работает и Общественный штаб наблюдения за выборами. В нем специалисты отслеживают ход голосования при помощи трансляции с 920 камер, установленных на избирательных участках. 08:06 15.03.2024 Найти свой избирательный участок жители области могут на сайте Центральной избирательной комиссии РФ, либо на портале мойучасток.рф. 08:00 15.03.2024 В Тюменской области начали работу избирательные участки. Голосование в каждый из дней выборов продлится с 8:00 до 20:00.
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