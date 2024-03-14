В Тюменской области стартовало голосование на выборах президента

Проголосовать за кандидатов можно с 8:00 до 20:00 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

В Тюменской области стартовало голосование за кандидатов на должность президента России. Выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта. URA.RU будет ежедневно вести трансляцию главных событий.

09:37 Военнослужащие штурмового отряда «Шторм», которые находятся на линии боевого соприкосновения, обратились к жителям Тюменской области. Бойцы призвали каждого прийти на выборы президента РФ.



«Уважаемые земляки! Сейчас, на наших глазах, пишется история. Наше Отечество встало на защиту веры, людей и наших ценностей. И именно сейчас происходят выборы президента. Мы проголосовали. Только вместе мы можем достигнуть поставленных целей», — сказали военные.

09:24 «Тюменцы всегда проявляют активность, доказывая, что умеют объединяться для принятия важных решений. Обязательно найдите время и реализуйте свое избирательное право в течение трех дней. Сегодня важны единство и консолидация всех граждан нашей страны! Будьте вместе со всей Россией!» — обратился к тюменцам глава администрации города Руслан Кухарук.

09:18 Представитель Всероссийского центра изучения общественного мнения рассказала URA.RU, что на выходе с избирательных участков тюменцев просят принять участие в опросе. Граждан спрашивают, за кого они голосовали — после того, как решение принято, задавать такие вопросы вполне законно. Результаты опроса лягут в основу статистических данных.

09:07 В Тюменской области приняты все меры, чтобы голосование прошло безопасно. Избирательные участки оборудованы металлодетекторами: на крупных установлены рамки, на остальных в наличии ручные приборы. Также отработаны алгоритмы в случае ЧС. Об этом в ходе своего брифинга рассказал губернатор региона Александр Моор.

08:58 На избирательных участках Тюменской области образовываются очереди, что можно увидеть на фото, предоставленных информационным центром правительства региона. Множество тюменцев решили прийти и проголосовать с самого утра.

08:45 Свой голос на выборах отдал губернатор Тюменской области Александр Моор.

08:40 «Уже более 2 600 земляков отдали свои голоса на выборах президента РФ в Тюменской области. Избирательные участки ждут вас. Определите завтрашний день города, нашей Тюменской области и Российской Федерации», — обратился к тюменцам председатель Избирательной комиссии региона Игорь Халин.

08:32 В Тюменской области работает 1061 постоянный избирательный участок. Еще девять временных комиссий созданы в больницах и следственных изоляторах.

08:23 Ранее прийти на участки и сделать свой выбор тюменцев призвал губернатор региона Александр Моор. Он отметил, что позитивные изменения невозможны без участия граждан и сильного лидера.



«Всем нам предстоит ответить на вопрос: какое будущее мы выберем для себя и своих детей? Выполните свой гражданский долг, примите участие в выборах», — сказал глава региона.

08:13 За процессом выборов следят порядка 3 000 общественных наблюдателей. Ежедневно работает и Общественный штаб наблюдения за выборами. В нем специалисты отслеживают ход голосования при помощи трансляции с 920 камер, установленных на избирательных участках.

08:06 Найти свой избирательный участок жители области могут на сайте Центральной избирательной комиссии РФ, либо на портале мойучасток.рф.

08:00 В Тюменской области начали работу избирательные участки. Голосование в каждый из дней выборов продлится с 8:00 до 20:00.