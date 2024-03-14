Хоккеисты команды «Югра» одними из первых проголосовали на выборах президента России

Команда и тренеры ХК «Югра» отдали свой голос за президента России. Выбор они сделали утром на участке, который расположился в Ледовом дворце в Ханты-Мансийске, передает журналист URA.RU.
«Я проявил свою гражданскую позицию, сейчас еду дальше, делать свою работу — играть в хоккей. Мы сами определяем свое будущее, поэтому я считаю важным прийти, проголосовать, выбрать своего кандидата» — рассказал капитан команды Максим Кицын.
Вместе с хоккеистами проголосовали главный тренер Вадим Епанчинцев и старший тренер Дмитрий Гоголев. После выполнения своего гражданского долга команда сразу же отправляется в Воскресенск на плей-офф с «Химиком».
Ранее URA.RU писало, что мэр Нижневартовска принял участие в выборах президента РФ. Дмитрий Кощенко рассказал, что заранее определился с выбором.
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