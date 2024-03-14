14 марта 2024

Хоккеисты команды «Югра» одними из первых проголосовали на выборах президента России

Капитан ХК «Югра» Максим Кицын проголосовал на выборах президента
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, выборы, топ, урна для голосования, бюллетень
ХК «Югра» отдали свой голос на выборах президента Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Команда и тренеры ХК «Югра» отдали свой голос за президента России. Выбор они сделали утром на участке, который расположился в Ледовом дворце в Ханты-Мансийске, передает журналист URA.RU.

«Я проявил свою гражданскую позицию, сейчас еду дальше, делать свою работу — играть в хоккей. Мы сами определяем свое будущее, поэтому я считаю важным прийти, проголосовать, выбрать своего кандидата» — рассказал капитан команды Максим Кицын.

Вместе с хоккеистами проголосовали главный тренер Вадим Епанчинцев и старший тренер Дмитрий Гоголев. После выполнения своего гражданского долга команда сразу же отправляется в Воскресенск на плей-офф с «Химиком».

Ранее URA.RU писало, что мэр Нижневартовска принял участие в выборах президента РФ. Дмитрий Кощенко рассказал, что заранее определился с выбором.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Команда и тренеры ХК «Югра» отдали свой голос за президента России. Выбор они сделали утром на участке, который расположился в Ледовом дворце в Ханты-Мансийске, передает журналист URA.RU. «Я проявил свою гражданскую позицию, сейчас еду дальше, делать свою работу — играть в хоккей. Мы сами определяем свое будущее, поэтому я считаю важным прийти, проголосовать, выбрать своего кандидата» — рассказал капитан команды Максим Кицын. Вместе с хоккеистами проголосовали главный тренер Вадим Епанчинцев и старший тренер Дмитрий Гоголев. После выполнения своего гражданского долга команда сразу же отправляется в Воскресенск на плей-офф с «Химиком». Ранее URA.RU писало, что мэр Нижневартовска принял участие в выборах президента РФ. Дмитрий Кощенко рассказал, что заранее определился с выбором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...