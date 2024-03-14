14 марта 2024

Авиакомпания Corendon Airlines в мае начнет полеты из Перми в Анталью

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Боинг-777 в Челябинском аэропорту. Челябинск, самолет, боинг-777-200
Из Перми в Турцию начнет летать Corendon Airlines (архивное фото) Фото:

Турецкая бюджетная авиакомпания Corendon Airlines в конце мая начнет перевозки по маршруту Пермь — Анталья и обратно. Как пишут СМИ, билеты продаются только в пакетах туроператоров.

«Полетную программу из Перми в Анталью запускает Corendon Airlines. Билеты на самолет продаются в составе туристических пакетов. Первый рейс должен состояться 22 мая», — пишет «Бизнес-класс».

Из Перми вылеты будут совершаться два раза в неделю, в среду и субботу. Завершится полетная программа турецкого лоукостера до конца октября.

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Турецкая бюджетная авиакомпания Corendon Airlines в конце мая начнет перевозки по маршруту Пермь — Анталья и обратно. Как пишут СМИ, билеты продаются только в пакетах туроператоров. «Полетную программу из Перми в Анталью запускает Corendon Airlines. Билеты на самолет продаются в составе туристических пакетов. Первый рейс должен состояться 22 мая», — пишет «Бизнес-класс». Из Перми вылеты будут совершаться два раза в неделю, в среду и субботу. Завершится полетная программа турецкого лоукостера до конца октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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