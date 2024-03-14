Авиакомпания Corendon Airlines в мае начнет полеты из Перми в Анталью

Из Перми в Турцию начнет летать Corendon Airlines (архивное фото)
Турецкая бюджетная авиакомпания Corendon Airlines в конце мая начнет перевозки по маршруту Пермь — Анталья и обратно. Как пишут СМИ, билеты продаются только в пакетах туроператоров.
«Полетную программу из Перми в Анталью запускает Corendon Airlines. Билеты на самолет продаются в составе туристических пакетов. Первый рейс должен состояться 22 мая», — пишет «Бизнес-класс».
Из Перми вылеты будут совершаться два раза в неделю, в среду и субботу. Завершится полетная программа турецкого лоукостера до конца октября.
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