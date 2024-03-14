14 марта 2024

В ЯНАО известны первые итоги явки избирателей

Избирком ЯНАО отчитался о первых результатах явки на выборы
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы-2024. Екатеринбург, уик, избирательный участок, выборы 2024
Обнародованы промежуточные итоги явки в ЯНАО Фото:
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Явка на избирательные участки в ЯНАО составляет 39,83%. О промежуточных итогах голосования на Ямале к середине первого дня выборов доложил председатель Избиркома ЯНАО Андрей Гиберт.

«Активнее всего голосуют в Тазовском и Ямальском районах — в обоих муниципалитетах проголосовало более 70% жителей. Аутсайдерами по явке избирателей стали Ноябрьск 30,51% и Новый Уренгой, где проголосовало 21,27% жителей», — такие данные озвучил Андрей Гиберт на брифинге.

15 марта на Ямале началось трехдневное голосование за президента РФ. На территории округа открылся 221 избирательный участок. URA.RU ведет прямую трансляцию хода голосования.

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Явка на избирательные участки в ЯНАО составляет 39,83%. О промежуточных итогах голосования на Ямале к середине первого дня выборов доложил председатель Избиркома ЯНАО Андрей Гиберт. «Активнее всего голосуют в Тазовском и Ямальском районах — в обоих муниципалитетах проголосовало более 70% жителей. Аутсайдерами по явке избирателей стали Ноябрьск 30,51% и Новый Уренгой, где проголосовало 21,27% жителей», — такие данные озвучил Андрей Гиберт на брифинге. 15 марта на Ямале началось трехдневное голосование за президента РФ. На территории округа открылся 221 избирательный участок. URA.RU ведет прямую трансляцию хода голосования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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