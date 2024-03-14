В ЯНАО известны первые итоги явки избирателей

Явка на избирательные участки в ЯНАО составляет 39,83%. О промежуточных итогах голосования на Ямале к середине первого дня выборов доложил председатель Избиркома ЯНАО Андрей Гиберт.
«Активнее всего голосуют в Тазовском и Ямальском районах — в обоих муниципалитетах проголосовало более 70% жителей. Аутсайдерами по явке избирателей стали Ноябрьск 30,51% и Новый Уренгой, где проголосовало 21,27% жителей», — такие данные озвучил Андрей Гиберт на брифинге.
15 марта на Ямале началось трехдневное голосование за президента РФ. На территории округа открылся 221 избирательный участок. URA.RU ведет прямую трансляцию хода голосования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.