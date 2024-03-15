В больнице после обстрелов ВСУ остаются 13 жителей Белгородской области

При обстрелах Белгородской области со стороны украинской армии ранено 13 человек, они находятся в больнице. Пять из них на данный момент пребывают в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На сегодняшний день в больнице остаются девять человек. Остальным оказана помощь, они уже дома. Плюс четыре человека, которые получили ранения до вчерашнего дня — итого 13 человек в больнице», — заявил Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что пятеро из раненых находятся в тяжелом состоянии. В частности, украинцы атаковали Грайворонский городской округ и Белгородский район.
Ранее Гладков сообщил об эвакуации жителей Грайворонского городского округа в безопасное место. Он отметил, что если люди захотят, то их отправят в ПВР или к родным.
При обстрелах Белгородской области со стороны украинской армии ранено 13 человек, они находятся в больнице. Пять из них на данный момент пребывают в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «На сегодняшний день в больнице остаются девять человек. Остальным оказана помощь, они уже дома. Плюс четыре человека, которые получили ранения до вчерашнего дня — итого 13 человек в больнице», — заявил Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что пятеро из раненых находятся в тяжелом состоянии. В частности, украинцы атаковали Грайворонский городской округ и Белгородский район. Ранее Гладков сообщил об эвакуации жителей Грайворонского городского округа в безопасное место. Он отметил, что если люди захотят, то их отправят в ПВР или к родным.