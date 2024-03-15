В больнице после обстрелов ВСУ остаются 13 жителей Белгородской области

15 марта 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Пять человек находятся в тяжелом состоянии в результате обстрелов в Белгороде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При обстрелах Белгородской области со стороны украинской армии ранено 13 человек, они находятся в больнице. Пять из них на данный момент пребывают в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «На сегодняшний день в больнице остаются девять человек. Остальным оказана помощь, они уже дома. Плюс четыре человека, которые получили ранения до вчерашнего дня — итого 13 человек в больнице», — заявил Гладков на своей странице в соцсети « ВКонтакте» . Он добавил, что пятеро из раненых находятся в тяжелом состоянии. В частности, украинцы атаковали Грайворонский городской округ и Белгородский район. Ранее Гладков сообщил об эвакуации жителей Грайворонского городского округа в безопасное место. Он отметил, что если люди захотят, то их отправят в ПВР или к родным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При обстрелах Белгородской области со стороны украинской армии ранено 13 человек, они находятся в больнице. Пять из них на данный момент пребывают в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «На сегодняшний день в больнице остаются девять человек. Остальным оказана помощь, они уже дома. Плюс четыре человека, которые получили ранения до вчерашнего дня — итого 13 человек в больнице», — заявил Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что пятеро из раненых находятся в тяжелом состоянии. В частности, украинцы атаковали Грайворонский городской округ и Белгородский район. Ранее Гладков сообщил об эвакуации жителей Грайворонского городского округа в безопасное место. Он отметил, что если люди захотят, то их отправят в ПВР или к родным.