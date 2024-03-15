ПВО уничтожила над Белгородской областью 7 снарядов РСЗО Vampire

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, шилка, пво, зенитка, всу,  stock
Российская система ПВО отразила атаку ВСУ по Белгородской области Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью семь снарядов РСЗО Vampire. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Атака была пресечена примерно в 8:15 по московскому времени. Снаряды были выпущены из РСЗО RM-70 «Вампир».

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Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью семь снарядов РСЗО Vampire. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Атака была пресечена примерно в 8:15 по московскому времени. Снаряды были выпущены из РСЗО RM-70 «Вампир».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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