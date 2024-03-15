ПВО уничтожила над Белгородской областью 7 снарядов РСЗО Vampire

15 марта 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Российская система ПВО отразила атаку ВСУ по Белгородской области Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью семь снарядов РСЗО Vampire. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Атака была пресечена примерно в 8:15 по московскому времени. Снаряды были выпущены из РСЗО RM-70 «Вампир». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью семь снарядов РСЗО Vampire. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Атака была пресечена примерно в 8:15 по московскому времени. Снаряды были выпущены из РСЗО RM-70 «Вампир».