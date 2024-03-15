ПВО уничтожила над Белгородской областью 7 снарядов РСЗО Vampire

Российская система ПВО отразила атаку ВСУ по Белгородской области
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью семь снарядов РСЗО Vampire. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — сообщили в
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