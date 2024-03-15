В Белгороде сообщили о повреждениях домов из-за нового обстрела ВСУ. Видео

15 марта 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Из-за обстрелов ВСУ в Белгороде были повреждены многоквартирные дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Белгорода рассказали о повреждениях домов в результате нового обстрела ВСУ. Их слова передает telegram-канал «Белгород №1». В Белгородской области жители многоквартирных домов показали, как была повреждена жилая инфраструктура в результате очередного обстрела украинской армии, передает telegram-канал . До этого в городе объявили угрозу ракетной опасности. Ранее военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников в беседе с URA.RU рассказал, что украинские диверсионно-разведывательные группы снизят свою активность на границах России после президентских выборов в стране. Он отметил, что действия ДРГ направлены на срыв процесса выборов в Белгородской и Курской областях. По словам политолога, украинская армия выполняет заказ Запада по дискредитации государственных органов власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Белгорода рассказали о повреждениях домов в результате нового обстрела ВСУ. Их слова передает telegram-канал «Белгород №1». В Белгородской области жители многоквартирных домов показали, как была повреждена жилая инфраструктура в результате очередного обстрела украинской армии, передает telegram-канал. До этого в городе объявили угрозу ракетной опасности. Ранее военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников в беседе с URA.RU рассказал, что украинские диверсионно-разведывательные группы снизят свою активность на границах России после президентских выборов в стране. Он отметил, что действия ДРГ направлены на срыв процесса выборов в Белгородской и Курской областях. По словам политолога, украинская армия выполняет заказ Запада по дискредитации государственных органов власти.