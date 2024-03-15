В Белгороде сообщили о повреждениях домов из-за нового обстрела ВСУ. Видео

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Обманутые дольщики строительной компании "Речелстрой". г. Курган, разбитое стекло, разбитое окно
Из-за обстрелов ВСУ в Белгороде были повреждены многоквартирные дома Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Белгорода рассказали о повреждениях домов в результате нового обстрела ВСУ. Их слова передает telegram-канал «Белгород №1».

В Белгородской области жители многоквартирных домов показали, как была повреждена жилая инфраструктура в результате очередного обстрела украинской армии, передает telegram-канал. До этого в городе объявили угрозу ракетной опасности.

Ранее военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников в беседе с URA.RU рассказал, что украинские диверсионно-разведывательные группы снизят свою активность на границах России после президентских выборов в стране. Он отметил, что действия ДРГ направлены на срыв процесса выборов в Белгородской и Курской областях. По словам политолога, украинская армия выполняет заказ Запада по дискредитации государственных органов власти.

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Жители Белгорода рассказали о повреждениях домов в результате нового обстрела ВСУ. Их слова передает telegram-канал «Белгород №1». В Белгородской области жители многоквартирных домов показали, как была повреждена жилая инфраструктура в результате очередного обстрела украинской армии, передает telegram-канал. До этого в городе объявили угрозу ракетной опасности. Ранее военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников в беседе с URA.RU рассказал, что украинские диверсионно-разведывательные группы снизят свою активность на границах России после президентских выборов в стране. Он отметил, что действия ДРГ направлены на срыв процесса выборов в Белгородской и Курской областях. По словам политолога, украинская армия выполняет заказ Запада по дискредитации государственных органов власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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