Жители Белгорода рассказали о повреждениях домов в результате нового обстрела ВСУ. Их слова передает telegram-канал «Белгород №1».
В Белгородской области жители многоквартирных домов показали, как была повреждена жилая инфраструктура в результате очередного обстрела украинской армии, передает
Ранее военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников в беседе с URA.RU рассказал, что украинские диверсионно-разведывательные группы снизят свою активность на границах России после президентских выборов в стране. Он отметил, что действия ДРГ направлены на срыв процесса выборов в Белгородской и Курской областях. По словам политолога, украинская армия выполняет заказ Запада по дискредитации государственных органов власти.
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