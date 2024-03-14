На место ЧП приехали полицейские
В Екатеринбурге на улице 8 Марта грузовик снес дерево, которое обрушилось на иномарку и перегородило трамвайные пути. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, рассказал URA.RU очевидец.
«Большегруз задел дерево, а оно упало на машину, которая ехала за грузовиком. Автомобилям приходится объезжать участок, куда уже приехали гаишники. А трамваи не смогут проехать, потому что дерево перегородило и рельсы», — сказал собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
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