14 марта 2024

Дерево, упавшее на автомобиль, парализовало движение трамваев в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы в Екатеринбурге, пробка, общественный транспорт, проспект ленина, трамвай, транспортная реформа
На место ЧП приехали полицейские Фото:

В Екатеринбурге на улице 8 Марта грузовик снес дерево, которое обрушилось на иномарку и перегородило трамвайные пути. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, рассказал URA.RU очевидец.

«Большегруз задел дерево, а оно упало на машину, которая ехала за грузовиком. Автомобилям приходится объезжать участок, куда уже приехали гаишники. А трамваи не смогут проехать, потому что дерево перегородило и рельсы», — сказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге на улице 8 Марта грузовик снес дерево, которое обрушилось на иномарку и перегородило трамвайные пути. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, рассказал URA.RU очевидец. «Большегруз задел дерево, а оно упало на машину, которая ехала за грузовиком. Автомобилям приходится объезжать участок, куда уже приехали гаишники. А трамваи не смогут проехать, потому что дерево перегородило и рельсы», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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