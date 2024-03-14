14 марта 2024

Жители ХМАО на избирательных участках голосуют за благоустройство общественных пространств

Волонтеры помогают жителям ХМАО голосовать за благоустройство городов
© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд ОНФ "За Россию". Москва, народный контроль, волонтеры, мобильное приложение
Волонтерами на пунктах ФКГС выступают молодые люди с 14 лет Фото:
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Жители ХМАО голосуют за благоустройство общественных территорий на избирательных участках. Отдать свой голос за площадку, нуждающуюся в преображении, им помогают добровольцы. Волонтер из Нижневартовска Артемий Григорьев сообщил корреспонденту URA.RU, что волонтерские пункты открылись на всех избирательных участках города, они будут работать с 15 по 17 марта.

«На избирательных участках по всему Нижневартовску с 15 по 17 марта работают волонтеры, которые помогают жителям быстро проголосовать за территории округа, нуждающиеся в благоустройстве. Мы оказываем техническую помощь людям, помогаем проголосовать за определенный проект, рассказываем о нем. На каждой точке есть специальный планшет или телефон, с помощью которого мы помогаем заходить на сайт и регистрировать голос», — сообщил молодой человек.

Голосование за благоустройство общественных пространств проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемого по решению президента России. Общественная территория, которая получит больше всего голосов, будет благоустроена в первую очередь. Волонтерами на пунктах ФКГС выступают молодые люди с 14 лет. Например, на избирательных участках №499 и №655 в школе №44 работают школьники из 23-й, 44-й школы и лицея имени Пушкина. Ребята поделились, что сами выбрали этот пункт, потому что он ближе всего к дому.

Ранее URA.RU писало, что c 15 марта стартует Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Вблизи избирательных участков по выборам президента РФ будут работать волонтеры в брендированной одежде с планшетами.

Автор видео: URA.RU

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Жители ХМАО голосуют за благоустройство общественных территорий на избирательных участках. Отдать свой голос за площадку, нуждающуюся в преображении, им помогают добровольцы. Волонтер из Нижневартовска Артемий Григорьев сообщил корреспонденту URA.RU, что волонтерские пункты открылись на всех избирательных участках города, они будут работать с 15 по 17 марта. «На избирательных участках по всему Нижневартовску с 15 по 17 марта работают волонтеры, которые помогают жителям быстро проголосовать за территории округа, нуждающиеся в благоустройстве. Мы оказываем техническую помощь людям, помогаем проголосовать за определенный проект, рассказываем о нем. На каждой точке есть специальный планшет или телефон, с помощью которого мы помогаем заходить на сайт и регистрировать голос», — сообщил молодой человек. Голосование за благоустройство общественных пространств проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемого по решению президента России. Общественная территория, которая получит больше всего голосов, будет благоустроена в первую очередь. Волонтерами на пунктах ФКГС выступают молодые люди с 14 лет. Например, на избирательных участках №499 и №655 в школе №44 работают школьники из 23-й, 44-й школы и лицея имени Пушкина. Ребята поделились, что сами выбрали этот пункт, потому что он ближе всего к дому. Ранее URA.RU писало, что c 15 марта стартует Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Вблизи избирательных участков по выборам президента РФ будут работать волонтеры в брендированной одежде с планшетами. Автор видео: URA.RU
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