В рыбоводном хозяйстве под Пермью произошла массовая гибель форели

В Добрянке массово погибла форель из-за повышения температуры воды в Каме

15 марта 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Рыба не выдержала повышения температуры воды в водохранилище (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В городе Добрянке Пермского края в рыбоводном хозяйстве произошла массовая гибель форели. Предварительной причиной названо повышение температуры воды в Камском водохранилище вблизи Пермской ГРЭС, где находится ферма по разведению рыбы. «В рыбоводном хозяйстве „ДоброFish“ произошла массовая гибель форели. К происшествию привело резкое повышение температуры воды на Камском водохранилище вблизи Пермской ГРЭС, где расположена ферма. Всего погибло около 12 тонн рыбы, в том числе 7 тонн молодняка форели. Три года работы для предприятия прошли безрезультатно», — указывает на своем сайте издание «Зори Плюс». Гибель рыбы случилась еще 2 марта, но известно об этом стало только сейчас. Директор рыбоводного хозяйства Нина Попова пояснила изданию, что температура воды в водохранилище тот день поднялась до 30 градусов, хотя норма для этого в это время года — 12-15 градусов. Предварительный ущерб от гибели форели оценивается «ДоброFish» в несколько миллионов рублей. Сейчас рыбоводное хозяйство уведомило о случившемся министерство агропромкомплекса Пермского края, а также обратились в природоохранные и контролирующие органы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Добрянке Пермского края в рыбоводном хозяйстве произошла массовая гибель форели. Предварительной причиной названо повышение температуры воды в Камском водохранилище вблизи Пермской ГРЭС, где находится ферма по разведению рыбы. «В рыбоводном хозяйстве „ДоброFish“ произошла массовая гибель форели. К происшествию привело резкое повышение температуры воды на Камском водохранилище вблизи Пермской ГРЭС, где расположена ферма. Всего погибло около 12 тонн рыбы, в том числе 7 тонн молодняка форели. Три года работы для предприятия прошли безрезультатно», — указывает на своем сайте издание «Зори Плюс». Гибель рыбы случилась еще 2 марта, но известно об этом стало только сейчас. Директор рыбоводного хозяйства Нина Попова пояснила изданию, что температура воды в водохранилище тот день поднялась до 30 градусов, хотя норма для этого в это время года — 12-15 градусов. Предварительный ущерб от гибели форели оценивается «ДоброFish» в несколько миллионов рублей. Сейчас рыбоводное хозяйство уведомило о случившемся министерство агропромкомплекса Пермского края, а также обратились в природоохранные и контролирующие органы.