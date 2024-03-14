14 марта 2024

В рыбоводном хозяйстве под Пермью произошла массовая гибель форели

В Добрянке массово погибла форель из-за повышения температуры воды в Каме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форелевая ферма на реке Куба. Свердловская область, Михайловск, рыбалка, рыба, форель
Рыба не выдержала повышения температуры воды в водохранилище (архивное фото) Фото:

В городе Добрянке Пермского края в рыбоводном хозяйстве произошла массовая гибель форели. Предварительной причиной названо повышение температуры воды в Камском водохранилище вблизи Пермской ГРЭС, где находится ферма по разведению рыбы.

«В рыбоводном хозяйстве „ДоброFish“ произошла массовая гибель форели. К происшествию привело резкое повышение температуры воды на Камском водохранилище вблизи Пермской ГРЭС, где расположена ферма. Всего погибло около 12 тонн рыбы, в том числе 7 тонн молодняка форели. Три года работы для предприятия прошли безрезультатно», — указывает на своем сайте издание «Зори Плюс».

Гибель рыбы случилась еще 2 марта, но известно об этом стало только сейчас. Директор рыбоводного хозяйства Нина Попова пояснила изданию, что температура воды в водохранилище тот день поднялась до 30 градусов, хотя норма для этого в это время года — 12-15 градусов. Предварительный ущерб от гибели форели оценивается «ДоброFish» в несколько миллионов рублей. Сейчас рыбоводное хозяйство уведомило о случившемся министерство агропромкомплекса Пермского края, а также обратились в природоохранные и контролирующие органы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Добрянке Пермского края в рыбоводном хозяйстве произошла массовая гибель форели. Предварительной причиной названо повышение температуры воды в Камском водохранилище вблизи Пермской ГРЭС, где находится ферма по разведению рыбы. «В рыбоводном хозяйстве „ДоброFish“ произошла массовая гибель форели. К происшествию привело резкое повышение температуры воды на Камском водохранилище вблизи Пермской ГРЭС, где расположена ферма. Всего погибло около 12 тонн рыбы, в том числе 7 тонн молодняка форели. Три года работы для предприятия прошли безрезультатно», — указывает на своем сайте издание «Зори Плюс». Гибель рыбы случилась еще 2 марта, но известно об этом стало только сейчас. Директор рыбоводного хозяйства Нина Попова пояснила изданию, что температура воды в водохранилище тот день поднялась до 30 градусов, хотя норма для этого в это время года — 12-15 градусов. Предварительный ущерб от гибели форели оценивается «ДоброFish» в несколько миллионов рублей. Сейчас рыбоводное хозяйство уведомило о случившемся министерство агропромкомплекса Пермского края, а также обратились в природоохранные и контролирующие органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...