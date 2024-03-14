14 марта 2024

Тюменский режиссер снял сериал про цыганскую жизнь

© Служба новостей «URA.RU»
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Цыгане. Челябинск., цыган
Основа сюжета сериала — жизнь цыганского табора на улице Шекспира в Екатеринбурге Фото:

Тюменский театральный и кинорежиссер Данил Чащин завершил съемки сериала «Улица Шекспира» в Москве. Как рассказал URA.RU автор проекта, сюжет строится на взаимоотношениях цыган внутри табора.

«Название сериала „Улица Шекспира“ появилось в честь реального топонима. На этой улице в Екатеринбурге живут цыгане-котляры. Фильм о попытке вернуться домой. Еще он отвечает на вопрос, возможно ли забыть прошлое. Если коротко, то история в том, что главный герой возвращается к себе в родной табор через 16 лет», — рассказал URA.RU Данил Чащин.

Съемки проходили около трех месяцев. Часть съемок состоялась в Москве, часть на Северном Кавказе. В Екатеринбурге съемки не смогли провести из-за неподходящих погодных условий.

Данил Чащин — выпускник тюменского театрального вуза. После окончил магистратуру школы-студии МХАТ. Работает вместе с российскими актерами Юлией Пересильд и Евгением Мироновым. Сериал «Улица Шекспира» — вторая крупная работа режиссера в кинематографе.

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Тюменский театральный и кинорежиссер Данил Чащин завершил съемки сериала «Улица Шекспира» в Москве. Как рассказал URA.RU автор проекта, сюжет строится на взаимоотношениях цыган внутри табора. «Название сериала „Улица Шекспира“ появилось в честь реального топонима. На этой улице в Екатеринбурге живут цыгане-котляры. Фильм о попытке вернуться домой. Еще он отвечает на вопрос, возможно ли забыть прошлое. Если коротко, то история в том, что главный герой возвращается к себе в родной табор через 16 лет», — рассказал URA.RU Данил Чащин. Съемки проходили около трех месяцев. Часть съемок состоялась в Москве, часть на Северном Кавказе. В Екатеринбурге съемки не смогли провести из-за неподходящих погодных условий. Данил Чащин — выпускник тюменского театрального вуза. После окончил магистратуру школы-студии МХАТ. Работает вместе с российскими актерами Юлией Пересильд и Евгением Мироновым. Сериал «Улица Шекспира» — вторая крупная работа режиссера в кинематографе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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