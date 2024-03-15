Названы самые высокооплачиваемые вакансии для челябинских пенсионеров

Пенсионеры в Челябинской области могут зарабатывать 90-100 тысяч рублей в месяц
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Ярмарка вакансий для граждан предпенсионного возраста в центре занятости населения. Курган, газета, поиск работы, пенсионеры
Челябинских пенсионеров в 2024 году стала больше интересовать возможность выхода на работу Фото:

В Челябинской области в феврале 2024 года в топ-3 самых популярных вакансий для пенсионеров вошли сегменты производства, сырья и сельского хозяйства, их доля вакансий на рынке труда составила 25,7%. На втором и третьем местах — сферы ЖКХ и эксплуатация и продажи, сообщил директор категории офисных профессий «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.

«Самыми популярными сферами, предлагающими трудоустройство для пенсионеров, стали сегменты производства, сырья и сельского хозяйства, доля вакансий на платформе — 25,7%, а также ЖКХ и эксплуатация — 8,6%, продажи — 9,1%. Так, в Челябинске монтажник входных и межкомнатных дверей может получать от 90 тысяч рублей, электрогазосварщик в крупной ремонтно-строительной компании — до 100 тысяч рублей», — рассказал Пшеничных.

По словам директора категории офисных профессий «Авито Работы», автослесарь в Магнитогорске на пенсии может зарабатывать до 100 тысяч рублей. От него требуется умение проводить процедуру схода-развала и техобслуживание. Электрогазосварщик в крупной ремонтно-строительной компании сможет заработать до 100 тысяч рублей. В его обязанности будет входить сварка, наплавка и резка различных металлоконструкций.

По словам специалиста, соискателей пенсионного возраста в 2024 году стала больше интересовать возможность выхода на работу. По сравнению с 2023 годом, они стали активнее откликаться на вакансии.

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В Челябинской области в феврале 2024 года в топ-3 самых популярных вакансий для пенсионеров вошли сегменты производства, сырья и сельского хозяйства, их доля вакансий на рынке труда составила 25,7%. На втором и третьем местах — сферы ЖКХ и эксплуатация и продажи, сообщил директор категории офисных профессий «Авито Работы» Кирилл Пшеничных. «Самыми популярными сферами, предлагающими трудоустройство для пенсионеров, стали сегменты производства, сырья и сельского хозяйства, доля вакансий на платформе — 25,7%, а также ЖКХ и эксплуатация — 8,6%, продажи — 9,1%. Так, в Челябинске монтажник входных и межкомнатных дверей может получать от 90 тысяч рублей, электрогазосварщик в крупной ремонтно-строительной компании — до 100 тысяч рублей», — рассказал Пшеничных. По словам директора категории офисных профессий «Авито Работы», автослесарь в Магнитогорске на пенсии может зарабатывать до 100 тысяч рублей. От него требуется умение проводить процедуру схода-развала и техобслуживание. Электрогазосварщик в крупной ремонтно-строительной компании сможет заработать до 100 тысяч рублей. В его обязанности будет входить сварка, наплавка и резка различных металлоконструкций. По словам специалиста, соискателей пенсионного возраста в 2024 году стала больше интересовать возможность выхода на работу. По сравнению с 2023 годом, они стали активнее откликаться на вакансии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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