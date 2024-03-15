Врач, осужденный за коррупцию, возглавил свердловскую больницу

Врач Гультяев, осужденный за взятку в 750 тысяч, возглавил Тугулымскую больницу

15 марта 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Сергей Гультяев получил судимость в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший главврач детской больницы в Каменске-Уральском (Свердловская область) Сергей Гультяев, осужденный за взятку в размере 750 тысяч рублей, возглавил Тугулымскую ЦРБ. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник, пожелавший остаться анонимом. «Гультяев стал главврачом ГАУЗ СО „Тугулымская ЦРБ“. Его назначили после новогодних праздников», — отметил собеседник агентства. В связи с назначением Гультяева редакция URA.RU запросила комментарий у регионального министерства здравоохранения. На момент публикации новости ответ не поступил. В 2021 году Гультяева признали виновным в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, он получил 750 тысяч рублей от директора коммерческой фирмы за способствование заключению договоров поставки медоборудования и мебели для больницы. Суд приговорил бывшего главврача к штрафу в размере 2,4 миллиона рублей и лишил его права занимать государственные должности на срок три года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший главврач детской больницы в Каменске-Уральском (Свердловская область) Сергей Гультяев, осужденный за взятку в размере 750 тысяч рублей, возглавил Тугулымскую ЦРБ. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник, пожелавший остаться анонимом. «Гультяев стал главврачом ГАУЗ СО „Тугулымская ЦРБ“. Его назначили после новогодних праздников», — отметил собеседник агентства. В связи с назначением Гультяева редакция URA.RU запросила комментарий у регионального министерства здравоохранения. На момент публикации новости ответ не поступил. В 2021 году Гультяева признали виновным в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, он получил 750 тысяч рублей от директора коммерческой фирмы за способствование заключению договоров поставки медоборудования и мебели для больницы. Суд приговорил бывшего главврача к штрафу в размере 2,4 миллиона рублей и лишил его права занимать государственные должности на срок три года.