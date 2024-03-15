Врач, осужденный за коррупцию, возглавил свердловскую больницу

Врач Гультяев, осужденный за взятку в 750 тысяч, возглавил Тугулымскую больницу
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Сергей Гультяев получил судимость в 2021 году Фото:

Бывший главврач детской больницы в Каменске-Уральском (Свердловская область) Сергей Гультяев, осужденный за взятку в размере 750 тысяч рублей, возглавил Тугулымскую ЦРБ. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник, пожелавший остаться анонимом.

«Гультяев стал главврачом ГАУЗ СО „Тугулымская ЦРБ“. Его назначили после новогодних праздников», — отметил собеседник агентства.

В связи с назначением Гультяева редакция URA.RU запросила комментарий у регионального министерства здравоохранения. На момент публикации новости ответ не поступил.

В 2021 году Гультяева признали виновным в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, он получил 750 тысяч рублей от директора коммерческой фирмы за способствование заключению договоров поставки медоборудования и мебели для больницы. Суд приговорил бывшего главврача к штрафу в размере 2,4 миллиона рублей и лишил его права занимать государственные должности на срок три года.

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Бывший главврач детской больницы в Каменске-Уральском (Свердловская область) Сергей Гультяев, осужденный за взятку в размере 750 тысяч рублей, возглавил Тугулымскую ЦРБ. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник, пожелавший остаться анонимом. «Гультяев стал главврачом ГАУЗ СО „Тугулымская ЦРБ“. Его назначили после новогодних праздников», — отметил собеседник агентства. В связи с назначением Гультяева редакция URA.RU запросила комментарий у регионального министерства здравоохранения. На момент публикации новости ответ не поступил. В 2021 году Гультяева признали виновным в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, он получил 750 тысяч рублей от директора коммерческой фирмы за способствование заключению договоров поставки медоборудования и мебели для больницы. Суд приговорил бывшего главврача к штрафу в размере 2,4 миллиона рублей и лишил его права занимать государственные должности на срок три года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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