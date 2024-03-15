В ЦИК рассказали о провокациях на выборах президента-2024

ЦИК призвал усилить безопасность на участках из-за вылитых в урны чернил

15 марта 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

В ЦИК заявили, что готовы к провокациям Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В двух регионах России произошли инциденты с порчей бюллетеней. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев сообщил о случаях, когда в урны для голосования неизвестные вылили чернила. «В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, делают это и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги и вознаграждение. Это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии, поэтому убедительная просьба усилить охрану ящиков для голосования», — сказал Булаев на заседании ЦИК РФ. По словам Булаева, бюллетени портятся до состояния, когда невозможно определить выбор избирателя. Это создает серьезные проблемы при подсчете голосов. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова поделилась информацией о других попытках провокаций во время голосования. Согласно ее данным, в Санкт-Петербурге и некоторых других регионах появились журналисты с фальшивыми аккредитациями, также отмечаются звонки якобы от Росгвардии о проверке тревожных кнопок. «Мы готовились, и они, эти провокаторы, также готовились», — отметила Памфилова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В двух регионах России произошли инциденты с порчей бюллетеней. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев сообщил о случаях, когда в урны для голосования неизвестные вылили чернила. «В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, делают это и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги и вознаграждение. Это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии, поэтому убедительная просьба усилить охрану ящиков для голосования», — сказал Булаев на заседании ЦИК РФ. По словам Булаева, бюллетени портятся до состояния, когда невозможно определить выбор избирателя. Это создает серьезные проблемы при подсчете голосов. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова поделилась информацией о других попытках провокаций во время голосования. Согласно ее данным, в Санкт-Петербурге и некоторых других регионах появились журналисты с фальшивыми аккредитациями, также отмечаются звонки якобы от Росгвардии о проверке тревожных кнопок. «Мы готовились, и они, эти провокаторы, также готовились», — отметила Памфилова.