В первый день президентских выборов было зафиксировано несколько случаев провокаций. На одном из избирательных участков в Москве избиратель вылил зеленку в урны для голосования. Об этом сообщили несколько telegram-каналов. Также о провокациях пишет Общественная палата РФ.
«В ходе голосования на выборах президента России 15 марта зарегистрированы провокации. <…> Избиратели вылили зеленку в урны для голосования», — передает палата в своем telegram-канале. Помимо Москвы аналогичные случаи были зафиксированы и в других регионах. Сообщается о провокациях в избирательных участках Воронежской, Ростовской области и Карачаево-Черкессии. Случаи происходили синхронно.
Выборы президента РФ проходят по 17 марта 2024 года. Первый день голосования стартовал 15 числа.
В первый день президентских выборов было зафиксировано несколько случаев провокаций. На одном из избирательных участков в Москве избиратель вылил зеленку в урны для голосования. Об этом сообщили несколько telegram-каналов. Также о провокациях пишет Общественная палата РФ. «В ходе голосования на выборах президента России 15 марта зарегистрированы провокации. <…> Избиратели вылили зеленку в урны для голосования», — передает палата в своем telegram-канале. Помимо Москвы аналогичные случаи были зафиксированы и в других регионах. Сообщается о провокациях в избирательных участках Воронежской, Ростовской области и Карачаево-Черкессии. Случаи происходили синхронно. Выборы президента РФ проходят по 17 марта 2024 года. Первый день голосования стартовал 15 числа.