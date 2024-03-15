Происшествия В Москве россиянка вылила зеленку на избирательном участке. Видео 15 марта 2024 в 16:03 Размер текста - 17 + В Москве вылили зеленку на избирательном участке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В первый день президентских выборов было зафиксировано несколько случаев провокаций. На одном из избирательных участков в Москве избиратель вылил зеленку в урны для голосования. Об этом сообщили несколько telegram-каналов. Также о провокациях пишет Общественная палата РФ. «В ходе голосования на выборах президента России 15 марта зарегистрированы провокации. <…> Избиратели вылили зеленку в урны для голосования», — передает палата в своем telegram-канале. Помимо Москвы аналогичные случаи были зафиксированы и в других регионах. Сообщается о провокациях в избирательных участках Воронежской, Ростовской области и Карачаево-Черкессии. Случаи происходили синхронно. Выборы президента РФ проходят по 17 марта 2024 года. Первый день голосования стартовал 15 числа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В первый день президентских выборов было зафиксировано несколько случаев провокаций. На одном из избирательных участков в Москве избиратель вылил зеленку в урны для голосования. Об этом сообщили несколько telegram-каналов. Также о провокациях пишет Общественная палата РФ. «В ходе голосования на выборах президента России 15 марта зарегистрированы провокации. <…> Избиратели вылили зеленку в урны для голосования», — передает палата в своем telegram-канале. Помимо Москвы аналогичные случаи были зафиксированы и в других регионах. Сообщается о провокациях в избирательных участках Воронежской, Ростовской области и Карачаево-Черкессии. Случаи происходили синхронно. Выборы президента РФ проходят по 17 марта 2024 года. Первый день голосования стартовал 15 числа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям