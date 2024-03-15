В Москве россиянка вылила зеленку на избирательном участке. Видео

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Общественная приемная Медведева. Челябинск, общественная приемная, зеленка
В Москве вылили зеленку на избирательном участке Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В первый день президентских выборов было зафиксировано несколько случаев провокаций. На одном из избирательных участков в Москве избиратель вылил зеленку в урны для голосования. Об этом сообщили несколько telegram-каналов. Также о провокациях пишет Общественная палата РФ.

«В ходе голосования на выборах президента России 15 марта зарегистрированы провокации. <…> Избиратели вылили зеленку в урны для голосования», — передает палата в своем telegram-канале. Помимо Москвы аналогичные случаи были зафиксированы и в других регионах. Сообщается о провокациях в избирательных участках Воронежской, Ростовской области и Карачаево-Черкессии. Случаи происходили синхронно.

Выборы президента РФ проходят по 17 марта 2024 года. Первый день голосования стартовал 15 числа.

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В первый день президентских выборов было зафиксировано несколько случаев провокаций. На одном из избирательных участков в Москве избиратель вылил зеленку в урны для голосования. Об этом сообщили несколько telegram-каналов. Также о провокациях пишет Общественная палата РФ. «В ходе голосования на выборах президента России 15 марта зарегистрированы провокации. <…> Избиратели вылили зеленку в урны для голосования», — передает палата в своем telegram-канале. Помимо Москвы аналогичные случаи были зафиксированы и в других регионах. Сообщается о провокациях в избирательных участках Воронежской, Ростовской области и Карачаево-Черкессии. Случаи происходили синхронно. Выборы президента РФ проходят по 17 марта 2024 года. Первый день голосования стартовал 15 числа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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