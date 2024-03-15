Звезда сериала «Солдаты» снимется в тюменском фильме про робота-неудачника

В Тюмени начались съемки фильма «Роби», главную роль в котором исполнит актер Александр Лымарев (Михаил Медведев в сериале «Солдаты»). Как рассказали URA.RU в пресс-службе кинокомпании «Пушка», это будет трогательная история о безработном актере.
«Главную роль в картине исполнит московский актер Александр Лымарев, которого знают по роли в сериале „Солдаты“. Режиссер картины „Роби“ — тюменец Владимир Мотырев, он уже известен в России как автор проекта „Деревня проклятых“. По сюжету безработный актер изготавливает костюм робота, чтобы подработать на детских праздниках. Но дети ему не верят, он на грани нервного срыва и тут встречает мальчика Леву», — рассказали URA.RU в кинокомпании «Пушка».
Анонсировал старт проекта актер Александр Лымарев, призвав тюменцев поддержать его работу. Ранее URA.RU писало, что тюменский режиссер Данил Чащин снимает сериал про жизнь цыган из Екатеринбурга.
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