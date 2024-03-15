Тюменские таксисты начали наживаться на выборах президента России

На фоне выборов в Тюмени выросли цены на такси
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная жизнь. Пермь , такси, шашечка такси
Тюменские таксисты подняли цены на свои услуги Фото:

С начала выборов президента России в Тюмени резко выросла стоимость такси. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, цены на свои услуги подняли частные извозчики, которые не сотрудничают с крупными агрегаторами.

«15 марта таксисты начали буквально дежурить возле избирательных участков. Цены на поездки у них выше в два-три раза, чем в среднем по городу. Удивительно, но они почти не стоят месте. То есть клиентов у них хватает. В основном услугами таксистов пользуются люди, которые выходят из избирательных участков», — рассказал агентству один из жителей Тюмени.

Владелец одного из тюменских таксопарков заявил агентству, что в ближайшее время агрегаторы такси также могут поднять цены на перевозки. «Выборы проходят три дня. Поэтому 16 и 17 марта цены на поездки, скорее всего, вырастут и у агрегаторов. Это связано с тем, что на выходных люди будут голосовать более активно. Значит, спрос на услуги водителей такси также станет выше. А чем выше спрос, тем выше стоимость перевозок», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Выборы президента России пройдут на избирательных участках Тюмени с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.

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С начала выборов президента России в Тюмени резко выросла стоимость такси. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, цены на свои услуги подняли частные извозчики, которые не сотрудничают с крупными агрегаторами. «15 марта таксисты начали буквально дежурить возле избирательных участков. Цены на поездки у них выше в два-три раза, чем в среднем по городу. Удивительно, но они почти не стоят месте. То есть клиентов у них хватает. В основном услугами таксистов пользуются люди, которые выходят из избирательных участков», — рассказал агентству один из жителей Тюмени. Владелец одного из тюменских таксопарков заявил агентству, что в ближайшее время агрегаторы такси также могут поднять цены на перевозки. «Выборы проходят три дня. Поэтому 16 и 17 марта цены на поездки, скорее всего, вырастут и у агрегаторов. Это связано с тем, что на выходных люди будут голосовать более активно. Значит, спрос на услуги водителей такси также станет выше. А чем выше спрос, тем выше стоимость перевозок», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Выборы президента России пройдут на избирательных участках Тюмени с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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